Überschattet von großen Sorgen um seinen Bruder Álex lässt sich der Champion in Valencia auf der Schlussrunde auch ohne Sieg feiern.

Der jahrelange Dominator Marc Márquez hat sich beim Großen Preis von Valencia ohne den erhofften Abschlusserfolg von den Motorrad-Pisten der Welt verabschiedet. Begleitet von gesundheitlichen Sorgen um seinen ins Krankenhaus eingelieferten Bruder und Rivalen Álex musste der bereits zuvor erneut als MotoGP-Weltmeister feststehende Spanier zwei Tage nach der überraschenden Ankündigung seines Rücktritts zum Saisonende den Sieg im letzten Rennen des Jahres seinem Landsmann Raúl Fernández (Aprilia) überlassen.

„Ich hatte ein Lächeln unterm Helm. Ich habe alles für den Sieg gegeben, aber Raúl war zu stark“, sagte Márquez nach seiner Abschiedsvorstellung vor 100.000 Fans. Seine Ducati und sein Helm waren wegen des WM-Triumphes nicht rot, sondern goldfarben.

Bereits vor Wochenfrist hatte sich Márquez im portugiesischen Portimao seinen achten WM-Titel in der Königsklasse gesichert. Insgesamt stehen für den 33-Jährigen zehn WM-Triumphe zu Buche. In 304 Rennen seit 2008 in allen Klassen (außerdem 125ccm und Moto2) feierte der Katalane 106 Siege und erreichte 174-mal das Podium.

Seine 13 Saisonsiege vor zwölf Jahren in der MotoGP sind ebenso Rekord wie seine 545 Punkte beim Titelgewinn Nummer sieben im Vorjahr. Im Alter von 20 Jahren avancierte der Serien-Champion zunächst zum jüngsten Rennsieger und später auch zum jüngsten Weltmeister.

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Das letzte Rennen des Katalanen überschatteten die großen Sorgen um seinen Bruder Álex. Der 30-Jährige musste nach Angaben seines Ducati-Gresini-Teams vor dem Rennen aufgrund einer „schweren“ Form von Bronchitis in ein Krankenhaus eingeliefert werden und verpasste damit das Saisonfinale. In Valencia hatte der WM-Zweite der vergangenen Saison zuvor noch Platz vier im Qualifying sowie Rang sechs im Sprint erreicht.

Zum Ausklang seiner Karriere im Rennsattel machte Marc Márquez zunächst Jagd auf seinen neunten Saisonsieg und setzte dabei Fernández lange Zeit unter Druck. Als sich sein Rückstand bis zur Schlussrunde nicht mehr weiter verringert hatte, brach Márquez seine Bemühungen ab und rollte die letzten Kilometer winkend und von seinen Landsleuten bejubelt ins Ziel.