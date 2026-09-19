Jorge Martin nach Sprintsieg wieder WM-Spitzenreiter

Titelverteidiger Marc Márquez muss sich nach zwei Doppelsiegen wieder geschlagen geben. Landsmann Jorge Martin übernimmt in Spielberg die WM-Führung.

Im Kopf-an-Kopf-Rennen der MotoGP hat der Spanier Jorge Martin vorerst wieder die Führung von seinem Landsmann und Titelverteidiger Marc Márquez übernommen.

Der Aprilia-Pilot feierte auf dem Kurs in Spielberg einen Tag vor dem Großen Preis von Österreich (Sonntag/14.00 Uhr) seinen vierten Saisonsieg im Sprint und verdrängte seinen zweitplatzierten Rivalen Márquez (Ducati) auch in der Fahrerwertung wieder auf die zweite Position. Márquez hatte zuletzt durch Doppelsiege in Aragonien und San Marino die WM-Führung erobern können.

Martin hatte kurz nach dem Start seine Pole Position nicht halten können und fiel zunächst zurück. Bei seiner Aufholjagd profitierte der 28-Jährige in der Schlussphase allerdings besonders von einem entscheidenden Fehler des führenden KTM-Fahrers Pedro Acosta (Spanien).

Spielberg ist die 15. Station der Königsklasse in der laufenden Saison. Insgesamt stehen 22 Rennwochenenden auf dem Programm, das Saisonfinale findet Ende November in Valencia statt.