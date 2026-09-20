MotoGP: KTM-Heimsieg in Österreich

Der Spanier Pedro Acosta feiert in Spielberg den ersten MotoGP-Sieg seiner Karriere. In der WM-Wertung bleibt Jorge Martin vorn.

Pedro Acosta hat dem österreichischen KTM-Team mit dem ersten MotoGP-Sieg seiner Karriere ein perfektes Heim-Wochenende beschert. Der Spanier gewann den Großen Preis in Spielberg vor seinem Landsmann Jorge Martin (Aprilia), der seine Führung in der WM-Wertung ausbaute. Der spanische Titelverteidiger Marc Márquez musste sich als bester Ducati-Pilot mit Rang fünf begnügen.

Acosta patzte in der Steiermark zwar am Start, holte aber auf und zog in der neunten von 28 Runden an Martin vobei. Anders als im Sprint am Samstag, als der 22-Jährige drei Runden vor Schluss in Führung liegend gestürzt war, brachte Acosta den Sieg in seinem 56. MotoGP-Rennen zur Freude der zahlreichen Fans diesmal in Ziel.

Jorge Martin bleibt in der Gesamtwertung vorne

Martin lag klar zurück, durfte mit Rang zwei vor Marco Bezzecchi (Italien/Aprilia) aber zufrieden sein. Mit jetzt 306 Punkten liegt er im Kopf-an-Kopf-Rennen um den WM-Titel vergleichsweise deutlich vor Marquez (294).

Martin hatte am Samstag seinen vierten Saisonsieg im Sprint geholt und Márquez von Platz eins der Gesamtwertung verdrängt. Márquez hatte zuvor durch Doppelsiege in Aragonien und San Marino die WM-Führung erobert.

Spielberg war die 15. Station der Königsklasse in der laufenden Saison, weiter geht es am 4. Oktober in Japan. Insgesamt stehen 22 Rennwochenenden auf dem Programm, das Saisonfinale findet Ende November in Valencia statt.