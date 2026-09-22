Joan Mir verpasst auch Rennen in Japan und Indonesien

Joan Mir verpasst auch die Rennen in Japan und Indonesien. Honda gibt nun erste Informationen bekannt.

Honda muss auch bei den kommenden beiden MotoGP-Rennen auf Joan Mir verzichten. Der Weltmeister von 2020 wird weder beim Japan-GP noch beim anschließenden Grand Prix von Indonesien starten. Der Spanier bleibt nach medizinischer Empfehlung weiterhin außer Gefecht.

Mir hatte den San-Marino-GP nach nur fünf Runden vorzeitig beendet und war unmittelbar danach zu eingehenden Untersuchungen nach Barcelona gereist. Bereits für den Österreich-GP musste der Honda-Pilot passen.

Weiterhin keine eindeutige Diagnose

Honda erklärte: „Detaillierte Analysen haben veränderte Parameter in den Bluttestergebnissen ergeben, die weitere Untersuchungen und Tests erfordern.“ Eine eindeutige Diagnose gibt es weiterhin nicht.

Mir wird auf Anraten seiner Ärzte eine dreiwöchige Pause einlegen. Honda HRC Castrol hat für die beiden Asien-Rennen noch keinen Ersatzfahrer für Mir benannt. Testpilot Takaaki Nakagami ist beim Heimrennen in Japan bereits mit einer Wildcard eingeplant.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.