Zu Ehren von Senna: Antonelli behält Startnummer 12

Der neue Weltmeister verzichtet in der kommenden Saison auf die Nummer eins - auch aus Aberglaube.

Der neue Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli wird auch in der kommenden Saison mit der Startnummer 12 antreten und auf die traditionell dem Champion vorbehaltene Nummer 1 verzichten. „Ich bleibe bei der Nummer 12, weil sie natürlich eine ganz besondere Nummer für mich ist. Sie ist für mich auch eine Möglichkeit, auf dem Boden zu bleiben und bescheiden zu bleiben“, erklärte der Italiener nach dem Gewinn seines ersten WM-Titels beim Großen Preis von Mexiko.

Durch das Beibehalten seiner bisherigen Startnummer könne er sich einen „neuen Ausgangspunkt“ schaffen, von dem aus er weiter an sich arbeiten und sich verbessern wolle – und vor allem: „Ich bin sehr abergläubisch, und die Nummer 1 war noch nie eine gute Zahl für mich, wann immer ich sie gewählt habe, lief es extrem schlecht – also ein weiterer Grund, bei der Nummer 12 zu bleiben.“

Vorjahres-Weltmeister Lando Norris war nach seinem Triumph von der Nummer 4 zur Nummer 1 gewechselt. Davor hatte sie der viermalige Titelträger Max Verstappen auf seinem Red Bull.

Antonelli wählte seine Nummer einst in Anlehnung an sein „Rennidol“ Ayrton Senna. „Er fuhr mit der Startnummer 12, gewann seine erste Weltmeisterschaft mit der Startnummer 12 und ist so etwas wie meine Inspiration im Motorsport“, sagte Antonelli einmal. Nun ist er der erste Fahrer seit Senna im Jahr 1988, der mit der Startnummer 12 die WM gewonnen hat.

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Senna fuhr nach 1988 auch 1990 und 1991 im McLaren den WM-Titel ein. Am 1. Mai 1994 verstarb er bei einem Unfall beim Großen Preis von San Marino in Imola. Antonelli wurde erst zwölf Jahre später geboren.

Auch beim anstehenden Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo will Antonelli seinem Idol Tribut zollen. „Ich werde einen besonderen Helm für Ayrton tragen“, sagte der Mercedes-Pilot. Vor 35 Jahren hatte der Brasilianer Senna sein Heimrennen gewonnen, obwohl er zum Rennende im sechsten Gang feststeckte. „Das wird ein ganz besonderes Wochenende“, sagte Antonelli.