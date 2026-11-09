„Zauberer im Regen“: Pressestimmen zum Grand Prix in Brasilien

Lando Norris gewinnt in Sao Paulo - und die Presse bejubelt den starken Auftritt des entthronten Weltmeisters.

Lando Norris gewinnt den verrückten Grand Prix in Sao Paulo – und die internationale Presse bejubelt den starken Auftritt des entthronten Formel-1-Weltmeisters. Der Rennsieger und auch Max Verstappen seien „Zauberer im Regen“, schrieb Corriere della Sera. Lob gab es aber auch für das Mercedes-Team – trotz eines „schwierigen Tages zum richtigen Zeitpunkt“ (Tuttosport) für den neuen Champion Kimi Antonelli. Die Pressestimmen im Überblick:

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Lando Norris liefert sein bestes Rennen der Saison ab, während Antonelli einige Fehler begeht. Daran sind wir nicht gewöhnt, doch mit dem WM-Titel in der Tasche kann er sich diese Fehler auch erlauben.“

Corriere dello Sport: „Antonelli verpasst in Brasilien den Sieg, holt aber mit Mercedes den Konstrukteurstitel, während Ferrari in den Abgrund sinkt. Verstappen gelingt erneut eine seiner grandiosen Leistungen: Er startet von Platz 21 und fährt noch auf den zweiten Rang vor. Das ist die beste Aufholjagd seiner gesamten Karriere.“

Tuttosport: „Die Bedingungen waren kompliziert, doch Antonelli scheint einmal mehr das Glück auf seiner Seite zu haben. Er erlebt einen schwierigen Tag zum richtigen Zeitpunkt – am Ende einer Phase, in der er auf dem schmalen Grat der Perfektion den Fahrertitel erobert hat.“

DEINE MEINUNG

Corriere della Sera: „Norris und Verstappen sind Zauberer im Regen. Der Niederländer beweist einmal mehr, dass er ein Phänomen ist. Er beendet das Rennen nach einer Aufholjagd, wie sie nur er sich erlauben kann. Bei den Überholmanövern ist er präzise und unter allen Bedingungen blitzschnell.“

La Repubblica: „Norris tanzt im Regen, während Ferrari in einen Albtraum versinkt. Antonelli verpasst das Podium im Land seines Idols Ayrton Senna. Brasilien erweist sich einmal mehr als Schauplatz eines Rennens, das niemals langweilig wird.“

La Stampa: „Antonelli kämpft mit einem Auto, das nicht auf höchstem Niveau ist. Nach den großen Feierlichkeiten zum Gewinn des WM-Titels muss er sich diesmal mit einem mittelmäßigen Ergebnis begnügen. Norris‘ Sieg ist spektakulär. Gemeinsam mit McLaren hat er beste Chancen, auch in Zukunft eine Hauptrolle zu spielen.“

ENGLAND

The Sun: „Land of his own. Lando Norris liefert eine makellose Leistung ab und gewinnt den GP von Brasilien, während Mercedes den Konstrukteurs-Titel holt.“

The Guardian: „Lando Norris lieferte beim Grand Prix von Sao Paulo eine Meisterleistung ab und holte sich den Sieg bei einem Rennen, das von einer Reihe beeindruckender Aufholjagden geprägt war. Max Verstappen zeigte in Interlagos erneut eine herausragende Leistung, indem er sich vom 21. Startplatz auf den zweiten Platz vorarbeitete, und für McLaren war es ein Sieg, auf den das Team seit Mitte der Saison gewartet hatte. Am wichtigsten war jedoch die Bestätigung der endgültigen Rückkehr von Mercedes aus der Versenkung, als das Team seinen neunten Konstrukteurs-Weltmeistertitel in der Formel 1 holte.“

Daily Mail: „Nur eine Woche, nachdem er den Titel an Kimi Antonelli abgeben musste, erinnerte Norris alle mit einer großartigen Leistung an seine Weltmeisterklasse – in einem Rennen, das sowohl zu Beginn als auch in der Schlussphase von nassen Bedingungen geprägt war.“

FRANKREICH

Le Figaro: „Wie zu Hause. Lando Norris, der bereits im vergangenen Jahr auf dem Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel gesiegt und die letzten drei Pole-Positions errungen hatte, wiederholte seinen Erfolg mit einem souveränen Rennen in Interlagos.“

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: „Die Silberpfeile dürfen den Party-Marathon weiter verlängern. Eine Woche nach dem WM-Triumph von Kimi Antonelli in Mexico City krallte sich Mercedes beim Grand Prix von Brasilien in Interlagos auch den Titel in der Konstrukteurs-Meisterschaft – und das zum bereits neunten Mal in der Geschichte des Rennstalls.“

SCHWEIZ

Blick: „Zum neunten Mal seit 2014 hat Mercedes den wichtigsten Pokal bei den Teams gewonnen. Und dabei stand beim verrückten und verregneten GP do Brasil nicht einmal ein Silberpfeil-Pilot auf dem Podest.“