Verstappen über mögliches Regenchaos: „Antivirus installiert“

In Malaysia hatte die Königsklasse bei nassen Bedingungen ein Debakel erlebt. Beim Rennen in Sao Paolo soll sich das nicht wiederholen.

Red-Bull-Star Max Verstappen sieht sich für ein mögliches Regenchaos in Sao Paulo bestens gerüstet. „Ich habe ein Antivirenprogramm in meinem Auto installiert“, sagte der Niederländer vor dem Großen Preis von Brasilien am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) mit einem Augenzwinkern, „also wird mir nichts passieren.“

Anfang Oktober hatte die Formel 1 bei nassen Bedingungen in Malaysia ein Debakel erlebt. Vor dem Grand Prix, den Verstappen gewann, hatten zahlreiche Autos auf der Formationsrunde nicht mehr beschleunigen können, einige blieben gar auf der Strecke stehen. Zuvor hatte es stark geregnet, in den neuen Hybrideinheiten mit beinahe 50-prozentigem Elektroanteil waren daher besondere Einstellungen für die Fahrt auf nasser Strecke notwendig.

Regenchaos? „Ich hoffe, dass alles repariert ist“

Diese veränderten Settings führten letztlich zu den Problemen, das Rennen begann aufgrund des Regens und der notwendigen Softwareanpassungen in den Boliden mehr als anderthalb Stunden später als geplant. Der Automobil-Weltverband FIA führte anschließend eine Untersuchung durch und traf zahlreiche Maßnahmen, um eine solche Wiederholung zu verhindern.

Für das Wochenende auf dem Traditionskurs Interlagos sind nun wieder Regenfälle angekündigt. „Ich glaube, dass die Probleme nach Malaysia verstanden wurden“, sagte der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso: „Ich hoffe, dass alles repariert ist.“