Ex-Fußballer Alessandro del Piero, Sprinter Marcell Jacobs und Motorrad-Legende Valentino Rossi zollen Antonelli Respekt.

Die italienische Sportwelt hat mit Begeisterung auf den WM-Titel von Kimi Antonelli reagiert. „Kimi, was hast du da geschafft? Glückwunsch zu deinem ersten WM-Titel“, sagte Tennisstar Jannik Sinner in einem Video in den Sozialen Medien: „Du hast das ganze Land sehr, sehr glücklich gemacht. Genieß diesen wunderschönen Moment.“ In Mexiko hatte sich der Mercedes-Pilot Antonelli zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte gekrönt.

Italiens Sportstars überschlagen sich vor Lob

„Phänomenal“, sagte der frühere Fußball-Weltmeister Alessandro del Piero: „Eine dicke Umarmung. Du bist der Stolz von uns allen Italienern.“. Ski-Ass Sofia Goggia jubelte: „Danke, dass du diese prestigeträchtige Trophäe wieder in unser Land gebracht hast. Ich wünsche mir, dass du uns noch lange träumen lässt.“ Auch weitere Stars wie Sprinter Marcell Jacobs, Ex-Fußballer Roberto Baggio und Moto-GP-Legende Valentino Rossi gratulierten.

„Er erinnert mich an mich selbst im Jahr 2001, als ich ungefähr in seinem Alter war, vielleicht zwei Jahre älter“, sagte der neunmalige Motorrad-Weltmeister Rossi der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“: „Er zeigt diese Frische, die Freude am Fahren und den Spaß am sportlichen Wettkampf.“

Antonelli weckt Ascari-Nostalgie

Antonelli ist der erste italienische Weltmeister seit Alberto Ascari, der 1953 seinen zweiten und letzten WM-Titel mit Ferrari holte. „Ich bin Antonelli dafür dankbar, dass dank seines Sieges wieder mein Vater erwähnt wird. Ich bin seit Anfang an ein Fan Antonellis“, sagte Ascaris 79-jährige Tochter Patrizia.

Auch die italienische Politik gratulierte Antonelli. Als „Stolz unserer Nation“ bezeichnete Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den 20-Jährigen. „Ein Triumph, der Talent, Einsatz, Entschlossenheit und Hingabe belohnt. Ein Grund für großen Stolz unserer Nation. Glückwunsch, Kimi“, schrieb sie in den Sozialen Medien.