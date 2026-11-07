Nur wenige Minuten nach Beginn der Zeitenjagd müssen die Autos wieder an die Box.

Das Qualifying zum Großen Preis von Brasilien (Sonntag, 18.00 Uhr MEZ/Sky) ist wegen starker Regenfälle nach nur wenigen Minuten unterbrochen worden. Nachdem die Piloten größte Mühe mit den nassen Bedingungen auf dem Traditionskurs Interlagos hatten, entschied sich die Rennleitung für eine Rote Flagge.

„Sobald sich die Bedingungen verbessern, werden wir das Medical Car auf die Strecke schicken, um die Menge des stehenden Wassers zu beurteilen“, teilte der Automobil-Weltverband FIA mit.

Die Bilder erinnerten an 2024, als die Zeitenjagd der Formel 1 in Sao Paulo aufgrund des Regens auf Sonntag und damit unmittelbar vor den Grand Prix verlegt werden musste.