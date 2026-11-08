Formel 1: Nächste Entscheidung gefallen!

Kimi Antonelli und George Russell sichern Mercedes in Brasilien die erste Konstrukteurs-WM nach vier Jahren Flaute.

Der entthronte Weltmeister Lando Norris ist in Sao Paulo zu seinem dritten Saisonsieg in der Formel 1 gerast. Der neue Champion Kimi Antonelli musste sich mit Rang fünf begnügen, durfte aber den ersten Konstrukteurstitel für Mercedes seit 2021 bejubeln.

Vor den Augen des brasilianischen Fußballstars Neymar hatten die Silberpfeile drei Punkte mehr als Ferrari für den vorzeitigen Triumph in der Teamwertung benötigt. Antonelli und George Russell davor auf Platz vier schafften das locker.

Formel 1: Mercedes nach vier Jahren wieder Konstrukteurs-Weltmeister

Für Mercedes ist es der neunte Konstrukteurstitel insgesamt und der erste seit dem Ende der acht Jahre langen Dominanz zwischen 2014 und 2021.

In den vergangenen beiden Jahren hatte McLaren triumphiert, 2022 und 2023 Red Bull. Rekordchampion bleibt Ferrari mit 16 Titeln. Die Scuderia wartet aber mittlerweile seit 2008 auf die 17. Krönung.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)