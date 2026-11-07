Zunächst müssen die Formel-1-Piloten im Qualifying wegen des Regens lange warten - doch dann schlägt der entthronte Weltmeister zu.

Der entthronte Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat im Regenchaos von Sao Paulo den Durchblick behalten und sich die Pole Position geholt. Der McLaren-Pilot setzte sich bei der Zeitenjagd, die aufgrund der schlechten Wetterbedingungen über eine Stunde lang unterbrochen war, mit einer Zeit von 1:27,470 Minuten durch.

Als Zweiter geht am Sonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER) sein Nachfolger Kimi Antonelli ins Rennen, der von einer Strafversetzung von Teamkollege George Russell profitierte. Für den Briten, der auf der Strecke Rang zwei belegte, geht es wegen neuer Teile in seinem Auto fünf Plätze in der Startaufstellung zurück.

Norris setzt sich im Regen durch Norris setzt sich im Regen durch © AFP/SID/MIGUEL SCHINCARIOL

Norris setzt sich vor Russel durch

Wie Norris hatte auch Nico Hülkenberg Grund zur Freude. Auf den Tag genau 16 Jahre nach seiner Sensations-Pole in Brasilien belegte er mit dem Audi Rang sechs, wegen gleich mehrerer Strafen rutschte der Emmericher aber bis auf Platz vier nach vorne. Es winkt das beste Ergebnis des Jahres.

Antonelli und Russell greifen am Sonntag mit Mercedes nach dem Konstrukteurs-Titel, für die Silberpfeile wäre es der erste seit 2021. Dafür benötigen sie drei Punkte mehr als die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Verstappen startet aus der letzten Reihe

Die Ausgangslage ist bestens, schließlich wartet auf das Scuderia-Duo viel Arbeit. Beide Piloten starten nach Strafversetzungen von weit hinten. Das gilt auch für Max Verstappen, wegen eines Motorwechsels muss auch der Niederländer vom Ende des Feldes eine Aufholjagd hinlegen.

Lange wirkte eine Verschiebung der Zeitenjagd auf Sonntag – wie bereits vor zwei Jahren – wie ein realistisches Szenario. Nachdem die Piloten größte Mühe mit den nassen Bedingungen hatten, entschied sich die Rennleitung zunächst nach nur wenigen Minuten für eine Rote Flagge.

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Über eine Stunde später wurde die Session schließlich um 16.26 Uhr Ortszeit (20.26 Uhr MEZ) bei noch immer starkem Regen aber wieder aufgenommen. Später sorgte Haas-Debütant Rafael Camara bei seinem Heimspiel mit einem Unfall für eine weitere Verzögerung.