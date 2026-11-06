„Was zur Hölle!“ Verstappen schimpft in Sao Paulo

Max Verstappen ärgert sich in Brasilien über seinen Red-Bull-Boliden. Der Weltmeister erklärt, warum er Probleme am Funk so deutlich anspricht.

Max Verstappen war schnell, aber längst nicht zufrieden. Im ersten Freien Training zum Formel-1-Wochenende in Sao Paulo fuhr der Red-Bull-Pilot auf Rang drei – und geriet am Funk erneut ins Schimpfen.

„Inakzeptabel, Mann. Dieses Herunterschalten ist inakzeptabel. Was zur Hölle!“, funkte der viermalige Weltmeister an Renningenieur Tom Hart. Der Brite vertritt an diesem Wochenende erneut Gianpiero Lambiase.

Verstappen erklärt seine Beschwerden

Trotz des Ärgers fehlten Verstappen nur etwas mehr als zwei Zehntelsekunden auf Bestzeitfahrer Lando Norris. Zwischen den beiden landete Mercedes-Pilot Kimi Antonelli.

Was seine erbosten Nachrichten im Teamfunk auslösen können, ist dem Niederländer bewusst. Der will diese aber nicht als Generalkritik an seinem Team verstanden wissen, sondern erklärt die Aussagen vor allem mit seinem Perfektionismus und Siegeswillen.

„Wenn ihr mich über die Schaltvorgänge oder was auch immer klagen hört, liegt das nur daran, dass ich nie zufrieden bin. Ich denke, dass bestimmte Dinge immer besser sein können“, erklärte Verstappen. „Ich versuche immer, alles abzustimmen oder Verbesserungen zu finden.“

Auch die Lenkung macht Probleme

In Interlagos ärgerte Verstappen zudem eine schwergängige Lenkung. Red Bull bestätigte, dass das Problem auch in den Daten zu erkennen war. Der Fahrer scherzte bei einem Besuch an der Box: „Mit dieser Lenkung ist das ein richtiges Workout!“

Beim Funk selbst sieht Verstappen nach Schwierigkeiten in Singapur und Austin dagegen Fortschritte. In Mexiko habe das Team einige Dinge am Teamradio ausprobiert und ihn sehr gut gehört. „Vielleicht haben alle anderen mich nicht gehört, aber das ist ehrlich gesagt fantastisch. Also sollten wir versuchen, es so zu lassen!“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.