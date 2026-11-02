Zwei Sponsoren sprangen ab, als Mercedes Kimi Antonelli zum Nachfolger von Lewis Hamilton machte. Das verriet Teamchef Toto Wolff.

Teamchef Toto Wolff hat nach dem WM-Triumph von Kimi Antonelli enthüllt, dass zwei Sponsoren Mercedes wegen der frühen Beförderung des Italieners verlassen hatten.

Der 20-jährige Antonelli sicherte sich beim Großen Preis von Mexiko in seiner erst zweiten Formel-1-Saison den Weltmeistertitel. Für Mercedes ist es die spektakuläre Bestätigung einer Personalentscheidung, die keineswegs überall sofort auf Begeisterung stieß. Wolff berichtete bei Sky Sports, zwei Partner seien abgesprungen, nachdem der damals 18-Jährige als Nachfolger von Lewis Hamilton feststand. „Sie fragten mich: Kimi Antonelli – wer soll dieses Kind sein?“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff gratuliert Weltmeister Kimi Antonelli Mercedes-Teamchef Toto Wolff gratuliert Weltmeister Kimi Antonelli © IMAGO/ABACAPRESS

Wolff setzte sofort auf Antonelli

Hamilton hatte schon vor Beginn der Saison 2024 seinen Wechsel zu Ferrari für 2025 angekündigt. Während öffentlich unter anderem Max Verstappen als möglicher Mercedes-Pilot gehandelt wurde, war die Nachfolge für Wolff nach eigener Darstellung längst entschieden. „Als Lewis an diesem Morgen vor meiner Tür stand, war für mich alles klar. In dem Moment, als er bestätigte, dass er zu Ferrari geht, wusste ich: Kimi sitzt im Auto.“

Wolff informierte kurz darauf Kommunikationschef Bradley Lord und Technikdirektor James Allison. Ihre Reaktion: „Wovon redest du?“ Der Österreicher vertraute jedoch den Daten und Antonellis Erfolgen in der Formel 4 sowie Formula Regional. Die schwierigere Formel-2-Saison änderte daran nichts. Dort gelang ihm erst im 15. von 28 Rennen der erste von zwei Siegen.

Tränen in Spa, Rückhalt bei Mercedes

Der Weg zum Titel verlief nicht geradlinig. In seiner Debütsaison blieb Antonelli neun Rennen nacheinander ohne Punkte; beim besonders schwierigen Wochenende in Spa flossen laut Wolff Tränen. Kritiker forderten, Mercedes hätte den Italiener zunächst bei Williams reifen lassen sollen – wie zuvor George Russell.

Wolff sah darin aber nie ein unkalkulierbares Wagnis: „Ich gehe nur kalkulierte Risiken ein.“ Mercedes-Chef Ola Kallenius und das Team hätten die Entscheidung durchgehend getragen. Welche zwei Sponsoren gingen, ließ Wolff offen. Tommy Hilfiger und Puma hatten ihre Partnerschaft mit Mercedes Ende 2024 beendet; mit Adidas gewann das Team anschließend eine neue globale Marke.

DEINE MEINUNG

„2025 war genau die Saison, die ich erwartet hatte“, sagte Wolff. Mercedes habe Antonelli als mindestens zweijähriges Projekt betrachtet. Jetzt sei die Bestätigung da: „Ich bin einfach unglaublich stolz auf das Team, dass alle weiter an ihn geglaubt haben. Und er hat geliefert.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.