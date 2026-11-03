Esteban Ocon fährt in Zukunft nicht mehr für Haas. Der Franzose wird nun in Brasilien durch Rafael Camara ersetzt. Ocon hat keine Zukunft mehr bei Haas.

Der Formel-1-Rennstall Haas hat seinen Fahrer Esteban Ocon aussortiert und wird den 30-Jährigen vorerst durch den brasilianischen Ferrari-Junioren Rafael Camara ersetzen.

Dies teilte das Team am Dienstag ohne Angaben von Gründen mit. Ocon war am vergangenen Wochenende in Mexiko kurzfristig von Reservefahrer Ryo Hirakawa vertreten worden.

„Wir haben Esteban Ocon darüber informiert, dass er in dieser Saison nicht mehr als Stammfahrer für das Team zum Einsatz kommen wird. Solche Entscheidungen werden – wie schon damals in Mexiko-Stadt – niemals leichtfertig getroffen“, sagte Teamchef Ayao Komatsu: „Wir sind jedoch nach wie vor der festen Überzeugung, dass dies im besten Interesse des Teams für dessen weitere Entwicklung ist. Die Gespräche, die zwischen dem Team und Esteban stattgefunden haben, bleiben eine interne Angelegenheit. Wir werden den vertraulichen Charakter solcher internen Vorgänge auch weiterhin respektieren.“

Formel 1: Haas zieht Fahrerwechsel vor

Ocon hätte sein Cockpit bei Haas nach dieser Saison ohnehin an Camara abgeben müssen. Der Brasilianer ist derzeit Spitzenreiter in der Formel 2 und wird am Wochenende in seiner Heimat Brasilien erstmals in der Königsklasse starten.

Am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) steht in Sao Paulo das 20. Saisonrennen an, jüngst in Mexiko krönte sich der Italiener Kimi Antonelli (Mercedes) zum Weltmeister.