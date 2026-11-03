Nach Antonelli-Titel: F1-Teamkollege Russell bricht sein Schweigen

George Russell meldet sich nach dem WM-Triumph seines Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli mit emotionalen Worten.

George Russell hat sich nach dem Mexiko-Grand-Prix mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans gewandt. Der Mercedes-Pilot hatte nach seinem sechsten Platz zunächst keine Medientermine wahrgenommen, während Teamkollege Kimi Antonelli mit Rang drei vorzeitig seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 sicherte.

„Jetzt fühlt sich wie ein passender Moment an, offen zu sprechen“, schrieb Russell in den sozialen Netzwerken. „Diese Saison begann genau so, wie ich es mir erhofft hatte, aber sie geriet sehr schnell durch Pech und schwache Leistungen aus den Fugen. Es war die erste richtige Saison meiner Karriere, in der ich mehr schlechte als gute Tage hatte.“

George Russell (l.) gratuliert Teamkollege Kimi Antonelli George Russell (l.) gratuliert Teamkollege Kimi Antonelli © IMAGO/Sports Press Photo

Russell war mit dem Sieg beim Auftakt in Australien und dem Erfolg im Sprint in China stark gestartet. Doch Antonelli übernahm in Japan die Führung in der WM und baute seinen Vorsprung anschließend konsequent aus. „Alles, was ich weiß, ist, dass ich alles gegeben habe – und 2026 nicht mein Jahr sein sollte“, erklärte Russell. „Ich möchte Kimi aufrichtig zu einer absolut unglaublichen Saison gratulieren. Du hast diesen Titel wirklich verdient.“

Russell mit Dank an Mercedes

Zugleich lobte der Brite die Aufholjagd der Silberpfeile: „Danke an das Team dafür, dass es in dieser Saison das beste Auto und den besten Antrieb gebaut hat. Es war inspirierend zu sehen, wie alle nach vier harten Jahren zusammengekommen sind, um Mercedes zurück an die Spitze zu bringen.“ Antonelli ist mit 20 Jahren der jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte.

Im Kampf um Rang zwei der Fahrer-WM ist Russell trotz seines Rückschlags in Mexiko weiter mittendrin. Zwischen Max Verstappen auf Platz zwei und Charles Leclerc auf Rang fünf liegen nur 16 Punkte. Russell kündigte an: „Für den Rest dieser Saison und darüber hinaus werde ich absolut alles geben, um die Performance wiederzufinden, zu der ich während des Großteils meiner Karriere fähig war.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.