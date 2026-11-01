Formel 1: So wird Antonelli heute Weltmeister

Kimi Antonelli kann an diesem Sonntag jüngster Weltmeister der Formel 1 werden. Auch eine andere Entscheidung ist möglich.

Zum ersten Mal hat WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli seine bevorstehende Titelkrönung selbst in der Hand. Unter normalen Umständen wird der Mercedes-Pilot beim Großen Preis von Mexiko in Mexiko-Stadt zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel 1.

Schon in Austin hätte Kimi Antonelli Weltmeister werden können – allerdings nicht aus eigener Kraft. Nun reicht der neunte Platz in jedem Fall. Wenn weder Lewis Hamilton noch George Russell gewinnen, dann gehört der Titel Antonelli auch ohne Punkte. Scheiden beide verbliebenen Konkurrenten aus, ist der Italiener noch während des Rennens Weltmeister.

Kimi Antonelli könnte heute Weltmeister werden Kimi Antonelli könnte heute Weltmeister werden © IMAGO/NurPhoto

Sichert sich Mercedes auch die Konstrukteurs-WM?

Nicht nur die Fahrerwertung, sondern auch die Konstrukteurswertung kann in Mexiko entschieden werden – ebenfalls zugunsten von Mercedes. Die Silberpfeile führen mit 607 Punkten vor Ferrari (474). Das ist allerdings nur in zwei Szenarien möglich: Entweder Mercedes holt einen Doppelsieg und Ferrari maximal vier Punkte oder Mercedes beendet das Rennen auf Platz eins und drei und Ferrari mit nur einem Zähler.