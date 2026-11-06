Formel 1: Racing Bulls verlängern mit Teamchef Permane

Der Brite hatte die Rolle 2025 von Laurent Mekies übernommen.

Alan Permane bleibt langfristig Teamchef bei den Racing Bulls. Wie der Formel-1-Rennstall am Freitag bekannt gab, verlängerte der Brite seinen Vertrag bis Ende 2031. Permane übernahm die Rolle im vergangenen Jahr, nachdem sein Vorgänger Laurent Mekies beim Schwesterteam Red Bull den langjährigen Teamchef Christian Horner beerbt hatte.

„Alan leistet hervorragende Arbeit, und die Fortschritte, die das Team gemacht hat, sind ein direktes Spiegelbild seiner Erfahrung, seines Engagements und seiner wettbewerbsorientierten Einstellung“, sagte Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff: „Er sorgt für Klarheit, Gelassenheit und ein tiefes Verständnis dafür, was es braucht, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein, und schafft gleichzeitig ein Umfeld, in dem die Menschen stets ihr Bestes geben können.“

Vor der 20. WM-Station in Brasilien (Sonntag, 18.00 Uhr MEZ/Sky) liegen die Racing Bulls in der Konstrukteurs-WM auf Platz fünf, es wäre das bislang beste Endresultat für das Team. Dennoch ist weiterhin offen, ob Liam Lawson (Neuseeland) und Arvid Lindblad (Großbritannien) auch im kommenden Jahr in den beiden Cockpits sitzen werden.