Formel 1: Norris zum Auftakt vor Weltmeister Antonelli

Der entthronte Champion setzt im ersten Training von Sao Paulo ein Ausrufezeichen. Kimi Antonelli liegt aber nur knapp hinter Lando Norris.

Der entthronte Weltmeister Lando Norris hat zum Auftakt in Sao Paulo ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz um seinen Nachfolger Kimi Antonelli gesendet. Der britische McLaren-Pilot drehte am Freitag im ersten freien Training der Formel 1 in 1:11,717 Minuten die schnellste Runde. Antonelli, der sich am vergangenen Wochenende in Mexiko seinen ersten Titel in der Königsklasse gesichert hatte, lag als Zweiter aber nur 82 Tausendstel zurück.

Max Verstappen, Sieger von drei der letzten vier Grand Prix, beschwerte sich immer wieder über seinen Red Bull, am Ende reichte es dennoch zu Platz drei. Dahinter folgten Lewis Hamilton, der im Vorfeld einmal mehr seinen Ärger über Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc und dessen Fahrverhalten in Mexiko geäußert hatte, und George Russell.

Norris zum Auftakt vorne Norris zum Auftakt vorne © AFP/SID/NELSON ALMEIDA

Der zweite Mercedes-Fahrer wird für den Großen Preis von Brasilien am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) wegen eines Motorwechsels um fünf Plätze in der Startaufstellung zurückversetzt werden.

Formel 1: Debütant auf Rang 18

Debütant und Lokalmatador Rafael Camara belegte im Haas Rang 18. Der Führende in der Formel 2, der eigentlich erst zur kommenden Saison in die Königsklasse hätte aufsteigen sollen, feiert an diesem Wochenende nach dem vorzeitigen Aus für Esteban Ocon seine vorgezogene Premiere.

Zudem waren fünf Reservefahrer im Einsatz. So ersetzte unter anderem der Schwede Dino Beganovic bei Ferrari den frischgebackenen Papa Charles Leclerc. Bei Audi übernahm Nachwuchstalent Freddie Slater das Cockpit von Nico Hülkenberg, der Brite rollte aber schon früh mit technischen Problemen aus und sorgte für eine Rote Flagge.

Um 20.00 Uhr MEZ geht es mit dem zweiten Training auf dem Traditionskurs Interlagos weiter. Am Samstag folgen die dritte Session (15.30 Uhr MEZ) und das Qualifying (19.00 Uhr MEZ) für den Grand Prix.