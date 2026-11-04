Am Dienstag erblickte Töchterchen Bianca das Licht der Welt.

Ferrari-Star Charles Leclerc ist erstmals Vater geworden. Wie der Formel-1-Pilot und seine Ehefrau Alexandra bei Instagram bekannt gaben, kam Töchterchen Bianca am Dienstag auf die Welt. Dazu veröffentlichte das Paar ein Bild, das zwei Babyfüße in Socken zeigt.

Noch ist unklar, wann Leclerc für den Großen Preis von Brasilien nach Sao Paulo reisen wird. Am Donnerstag steht der traditionelle Medientag an, am Freitag die ersten beiden Trainings. Schon vor den erfreulichen Nachrichten hatte Ferrari mitgeteilt, dass der schwedische Reservefahrer Dino Beganovic Leclercs Cockpit in der Auftaktsession übernehmen werde.

Am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) findet das 20. Rennen der Saison statt. In der Gesamtwertung liegt Leclerc, der zuletzt in Mexiko mit einem harten Manöver für viel Ärger bei Teamkollege Lewis Hamilton gesorgt hatte, auf dem fünften Platz.