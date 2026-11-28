Die Silberpfeile dominieren in Katar weiter und gehen als große Favoriten in das Qualifying am Abend.

Der neue Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli geht als haushoher Favorit in das Qualifying für den Großen Preis von Katar (19.00 Uhr MEZ/Sky). Der Mercedes-Pilot drehte auch im dritten Training in 1:22,400 Minuten die schnellste Runde, Zweiter wurde Teamkollege George Russell (+0,249 Sekunden). Schon am Freitag hatte Antonelli beide Sessions für sich entschieden.

Die Konkurrenz kann dem Tempo der Silberpfeile in der Wüste bislang nicht folgen. Auf Rang drei lag Red-Bull-Star Max Verstappen schon über eine halbe Sekunde zurück, Vierter wurde dessen Teamkollege Isack Hadjar. Charles Leclerc schaffte es im weiterhin langsamen Ferrari auf Rang fünf, Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde nur Neunter. Nico Hülkenberg hatte zu Beginn des Trainings einige Probleme und konnte erst spät gezeitete Runden setzen, der Emmericher erreichte den elften Platz.

Am Sonntag (17.00 Uhr MEZ/Sky) findet auf dem Lusail International Circuit das vorletzte Rennen des Jahres statt. Der Kurs, ursprünglich für die Motorrad-WM entworfen, ist mit seinen vielen schnellen Kurven die härteste Prüfung des Jahres für die Reifen. Aus diesem Grund dürfen die Piloten maximal 27 Runden mit einem Satz absolvieren, bei einer Renndistanz von 57 Runden bedeutet das für jeden Fahrer mindestens zwei Boxenstopps.