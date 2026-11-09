Das Formel-1-Reife(n)zeugnis: Brasilien

Mercedes steht wieder ganz oben. Nico Hülkenberg erlebt in Brasilien eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Erkenntnisse aus Sao Paulo.

Mercedes steht mit dem Gewinn des Konstrukteurstitels wieder ganz oben. Nico Hülkenberg erlebt in Brasilien eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erkenntnisse aus Sao Paulo.

MERCEDES: In der Garage der Silberpfeile dröhnte der Evergreen „We are the Champions“ von Queen, und auch Teamchef Toto Wolff konnte sich nicht vor einer Dusche aus der Gatorade-Tonne verstecken: Nach der Rückkehr an die Spitze der Formel 1 war der Jubel bei Mercedes grenzenlos. „Ich stehe vor der Kamera, um dieses Team zu repräsentieren. Es ist eine unglaubliche Ehre, mir fast ein bisschen unangenehm“, sagte Wolff, für den der Triumph in der Konstrukteurs-WM bereits der 17. Titel in der Formel 1 war, bei Sky.

In Brasilien reichte ein vierter Platz von George Russell und Rang fünf von Weltmeister Kimi Antonelli, um den ersten Triumph in der Teamwertung seit 2021 zu sichern. „Es ist ja nicht so, dass wir totale Loser waren. Wir waren Zweiter, Dritter, haben Rennen gewonnen“, sagte Wolff: „Aber es war einfach nie gut genug. Dass es uns jetzt wieder gelungen ist, ist dank all der Menschen, die im Team arbeiten.“

Jubel bei Mercedes Jubel bei Mercedes © AFP/SID/MAURO PIMENTEL

Formel 1: Missgeschick bei Norris‘ traditionellem Jubel

LANDO NORRIS: Nach seinem verpatzten Start hatte der entthronte Weltmeister lange alles im Griff – bis er bei seinem traditionellen Jubel auf dem Siegerpodest seine Champagnerflasche zerstörte. Das Missgeschick fiel aber nicht weiter ins Gewicht, dafür hatte Norris im Grand Prix einen zu starken Auftritt hingelegt.

„Auf dieser Rennstrecke habe ich immer Selbstvertrauen“, sagte der Brite: „Aber ich brauche auch ein gutes Auto.“ Ein solches hatte er auf dem Weg zu seinem dritten Saisonsieg, die Upgrades am McLaren funktionierten prächtig. Nehmen Fahrer und Team diese Form in das nächste Jahr mit, könnte sehr viel möglich sein.

DEINE MEINUNG

MAX VERSTAPPEN: Solche Rennen möge er ja schon, sagte der Red-Bull-Star: „Aber nächstes Jahr starten wir bitte einfach vorne.“ Im dritten Jahr in Serie legte der viermalige Champion eine spektakuläre Aufholjagd in Sao Paulo hin, vor allem zu Beginn des Rennens flog er förmlich an den Konkurrenten vorbei.

Platz zwei bedeutete das achte Podest nacheinander, in der Gesamtwertung festigte Verstappen den zweiten Rang hinter Antonelli – und unterstrich einmal mehr, dass der viermalige Weltmeister im Regen unantastbar ist.

Hülkenberg holt einen Punkt

NICO HÜLKENBERG: „Leider nur ein Pünktchen“, sagte der Emmericher nach seinem turbulenten Arbeitstag in Brasilien, „da hat man sich insgeheim mehr erhofft.“ Hülkenberg war nach einem starken Qualifying von Startplatz vier ins Rennen gegangen, doch auf der Strecke konnte er mit seinem Audi dem Tempo nicht folgen.

Immerhin rettete der 39-Jährige nach einer Zehn-Sekunden-Zeitstrafe noch Platz zehn, und dieser Zähler könnte am Ende der Saison Gold wert sein: In der Konstrukteurswertung verkürzte Audi den Rückstand auf das siebtplatzierte Haas-Team auf drei Punkte, drei Rennen vor Saisonende ist noch alles möglich. Es geht um sehr viel Geld.