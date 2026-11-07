Der Traditionskurs Interlagos ist bei Fahrern und Fans sehr beliebt.

Der Große Preis von Brasilien bleibt langfristig im Rennkalender der Formel 1. Wie die Königsklasse am Samstag bestätigte, wurde der Vertrag mit dem Traditionskurs Interlagos in Sao Paulo um fünf weitere Jahre bis 2035 verlängert.

Erstmals fand 1973 ein Grand Prix im Autódromo José Carlos Pace statt.

„Brasilien ist ein wichtiger Teil der Geschichte und der Zukunft der Formel 1, und ich freue mich sehr, dass wir dank dieser Verlängerung um fünf Jahre bis 2035 weiterhin in Sao Paulo Rennen fahren werden“, sagte CEO Stefano Domenicali: „Der anhaltende Erfolg und die Begeisterung rund um die Veranstaltung zeigen, warum sie einen so besonderen Platz in unserem Kalender einnimmt, und diese Vereinbarung unterstreicht unser langfristiges Engagement für Brasilien.“

Am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) findet zum 43. Mal ein Formel-1-Rennen in Sao Paulo statt, überhaupt ist es der 53. Grand Prix in Brasilien. Mit Gabriel Bortoleto (Audi) und Rafael Camara (Haas) fahren derzeit zwei Brasilianer in der Königsklasse.