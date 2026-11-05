Antonelli nach Titelgewinn „nicht mehr“ ein Underdog

Der frischgebackene Formel-1-Weltmeister will auch in Brasilien glänzen - und seine neue Position untermauern.

Der neue Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli will sich nicht auf seinem historischen Coup ausruhen. „Es fühlt sich immer noch unwirklich an“, sagte der italienische Mercedes-Pilot: „Aber jetzt geht es wieder weiter. Wir sind wieder hier in Brasilien, und das Ziel ist es, zu gewinnen und zu versuchen, dieses Jahr mit einem Höhepunkt abzuschließen.“

In Sao Paulo will Antonelli mit Mercedes schließlich den Titel-Doppelpack perfekt machen. Sichern sich die Silberpfeile im Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) drei Punkte mehr als Verfolger Ferrari, ist ihnen Platz eins in der Konstrukteurs-WM nicht mehr zu nehmen.

Antonelli will in Sao Paulo gewinnen Antonelli will in Sao Paulo gewinnen © picture-alliance/PA Wire/SID/Bradley Collyer

Formel 1: Mercedes will erste Konstrukteurs-WM seit 2021

Für Mercedes wäre es der erste Titel seit 2021 in der Teamwertung.

Antonelli weiß, dass sich seine Wahrnehmung im Fahrerfeld mit dem ersten Titel nun ändern wird.

„Sollte ich bislang der Underdog gewesen sein, bin ich es definitiv nicht mehr“, sagte der erst 20 Jahre alte Italiener bei Sky: „Ich bin glücklich, in dieser Position zu sein. Ich kann den Rest der Saison genießen, ohne mir Sorgen über die Weltmeisterschaft zu machen.“ Seine Vorbereitung für 2027 beginne „jetzt“.