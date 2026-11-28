Die Mercedes dominieren in Katar, die Konkurrenz kann dem Tempo der Silberpfeile nicht folgen.

George Russell hat die Mercedes-Dominanz in Katar fortgesetzt und sich die Pole Position für das vorletzte Saisonrennen geholt. Der Brite drehte bei der Zeitenjagd in 1:21,695 Minuten die schnellste Runde. Nur Zweiter wurde Teamkollege und Weltmeister Kimi Antonelli (+0,128 Sekunden), der zuvor alle drei Trainings gewonnen hatte und als Topfavorit ins Qualifying gegangen war.

Der Sieg im Grand Prix am Sonntag (17.00 Uhr MEZ/Sky) scheint angesichts der Überlegenheit nur über einen der Silberpfeile zu gehen. Dritter wurde unter Flutlicht Lando Norris vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen, Gewinner der vergangenen drei Rennen in Katar, lag als Sechster hinter Isack Hadjar im zweiten Red Bull.

Für Ferrari, das derzeit vor allem wegen das teaminternen Zoffs zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton für Schlagzeilen sorgt, entwickelt sich das Wochenende derweil zu einem sportlichen Desaster. Leclerc schaffte es nur auf Rang sieben, Rekordweltmeister Hamilton wurde lediglich Neunter.

Für Audi und Nico Hülkenberg geht es in der Wüste um wichtige Zähler, schließlich liegt der deutsche Rennstall im Kampf um Platz sieben der Konstrukteurs-WM nur drei Punkte hinter Haas. Mit Rang 16 kassierte Hülkenberg in der Qualifikation aber einen herben Dämpfer.

DEINE MEINUNG

Im Rennen werden vor allem die Reifen im Mittelpunkt stehen. Der Lusail International Circuit, ursprünglich für die Motorrad-WM entworfen, ist mit seinen vielen schnellen Kurven die härteste Prüfung des Jahres für die Pneus. Aus diesem Grund dürfen die Piloten im Grand Prix maximal 27 Runden mit einem Satz absolvieren, bei einer Renndistanz von 57 Runden bedeutet das für jeden Fahrer mindestens zwei Boxenstopps.