Toto Wolff setzt bei Mercedes auf völlige Offenheit - eine Lehre aus Alain Prosts eskalierter Rivalität mit Ayrton Senna.

Der WM-Kampf zwischen Andrea Kimi Antonelli und George Russell stellt Mercedes vor eine heikle Bewährungsprobe. Während Antonelli dem Fahrertitel näherkommt, musste Russell zuletzt Rückschläge und Startplatzstrafen verkraften. Teamchef Toto Wolff will verhindern, dass daraus ein toxischer Stallkrieg entsteht – und setzt auf kompromisslose Transparenz.

Seine wichtigste Lehre zog der Österreicher aus einem Gespräch mit Alain Prost. In seinen frühen Formel-1-Jahren bei Williams fragte Wolff den viermaligen Weltmeister, weshalb dessen legendäre McLaren-Rivalität mit Ayrton Senna derart eskaliert war. Prost habe ihm erklärt, das Problem sei die fehlende Klarheit über die Hierarchie gewesen: Mal habe er sich bevorzugt gefühlt, später Senna. Daraus seien Misstrauen und das Gefühl entstanden, der direkte Gegner erhalte Vorteile.

Wolff übertrug diese Erkenntnis auf Mercedes. Gerade Fahrer, die von Kindesbeinen an im Kartsport unter maximalem Druck um jede Chance kämpfen, bräuchten ein geschütztes Umfeld. „Am Ende sind die Fahrer kleine traumatisierte Achtjährige, die in ein Kart gesetzt wurden“, sagte Wolff. „Sie hatten Angst, verfolgten den Traum ihrer Eltern, es war nass und sie mussten Rennen fahren. Und irgendwann landen sie in der Formel 1, und dann sagt man ihnen: Jetzt müsst ihr Teamplayer sein.“

Für den Mercedes-Teamchef ist deshalb entscheidend, dass beide Seiten der Garage jederzeit wissen, woran sie sind. „Du musst dich emotional vom Team geschützt fühlen“, erklärte Wolff. Fehle dieses Vertrauen, könne ein Fahrer Selbstvertrauen verlieren – selbst wenn das Team nach außen Gleichbehandlung propagiert.

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Sollte Mercedes im Titelkampf irgendwann offiziell auf Antonelli setzen müssen, will Wolff dies nicht hinter verschlossenen Türen entscheiden. „Ich kann das niemals tun. Ich muss transparent sein“, betonte er. „Wenn wir eines Tages beschließen, das Teamspiel in irgendeiner Form zu spielen, dann werde ich es sagen. Das sind dann die Regeln.“ Auch Widerspruch der Fahrer sei ausdrücklich erlaubt: „Dann führen wir eben die Diskussion.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.