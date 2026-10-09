Schon am Nachmittag wartet auf dem Stadtkurs das Qualifying für den letzten Sprint des Jahres.

Mit dem neuen Motor auf Platz eins: Mercedes-Pilot George Russell hat beim Auftakt der Formel 1 in Singapur ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.

Der Brite drehte im einzigen Training auf dem Stadtkurs in 1:32,274 Minuten die schnellste Runde und geht als Topfavorit in das Qualifying für den letzten Sprint des Jahres (14.30 Uhr MESZ/Sky).

Russell startet von ganz hinten

Russell ist in Singapur auf Schadensbegrenzung aus. Nach seinem Motorschaden in Malaysia musste die Power Unit in seinem Mercedes gewechselt werden, im Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr MESZ) wird er auf jeden Fall von ganz hinten starten müssen. Im Training lag er nun vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Weltmeister Lando Norris im McLaren.

In Singapur geht Russell mit der älteren Version des W17 an den Start. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli setzt bei seinem Mercedes auf die neuen Upgrades, die zuletzt in Malaysia nicht optimal funktioniert hatten. Im Training belegte Antonelli, der sich auf einer schnellen Runde verbremste, mit über einer Sekunde Rückstand zu Russell Rang sieben.

Verstappen und Hülkenberg patzen im Training

Max Verstappen, der in Malaysia seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte, belegte im Training auf den Mediums vor Antonelli den sechsten Rang. Für den Niederländer lief der Auftakt nicht wie geplant, wegen Problemen mit dem Funk musste er seinen Red Bull zwischenzeitlich in der Garage parken.

Auch Audi-Pilot Nico Hülkenberg erwischte keinen optimalen Start in das Wochenende. Rund 20 Minuten vor Ende der Session rollte der Emmericher mit technischen Problemen bei der Ausfahrt der Boxengasse aus. „Das Team konzentriert sich nun darauf, das Auto für das Sprint-Qualifying vorzubereiten“, teilte Audi mit.

Am Samstag (11.00 Uhr MESZ) steht zunächst der letzte Sprint des Jahres an. Am Nachmittag (15.00 Uhr MESZ/jeweils Sky) folgt dann das Qualifying für den Grand Prix.