Bei GT3-Ausflug: Verstappen trifft auf MotoGP-Ikone

In den kommenden Wochen ist der Formel-1-Kalender prall gefüllt. Dennoch wird Max Verstappen noch einmal in der GT3 an den Start gehen.

Max Verstappen nutzt die einzige kurze Lücke zwischen zwei Formel-1-Tripleheadern für einen erneuten Ausflug in den GT3-Sport. Der viermalige Weltmeister geht vom 16. bis 18. Oktober beim Saisonfinale der GT World Challenge Europe in Portimao an den Start. Für Verstappen Racing pilotiert der Red-Bull-Star einen Mercedes-AMG GT3.

Es wird Verstappens erster Einsatz in der GT World Challenge Europe sein und zugleich sein erster GT3-Start seit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Mai. Ein technischer Defekt hatte ihn dort um die Siegchance gebracht. In Portugal trifft der Niederländer nun direkt auf MotoGP-Ikone Valentino Rossi, der für das BMW-Werksteam WRT in der Pro-Klasse fährt.

Verstappen startet erneut in der GT3 Verstappen startet erneut in der GT3 © AFP/SID/JOHN THYS

Verstappen ersetzt Stammfahrer

Der Einsatz wurde durch eine Terminänderung im Kalender der Langstrecken-WM ermöglicht. Jules Gounon und Daniel Juncadella, die normalerweise gemeinsam mit Chris Lulham das Cockpit von Verstappen Racing bilden, sind zeitgleich bei den 6 Stunden von Barcelona im Einsatz. Gounon startet dort für Alpine, Juncadella für Genesis.

„Ich weiß, dass zwei meiner Fahrer nicht zum Aufgebot gehören werden. Zwei andere Fahrer müssen einspringen. Ich freue mich darauf”, sagte Verstappen vor dem Grand Prix von Bahrain in Malaysia und bestätigte anschließend seinen eigenen Start. „Natürlich hätte ich meine regulären Fahrer gern fahren sehen, aber der Kalender hat sich geändert. Und das ist okay. Ich liebe Portimao. Ich liebe es, in Portugal zu sein. Also werden wir versuchen, ein gutes Wochenende zu haben.“

Neben Verstappen steht Chris Lulham als Fahrer fest. Wer den dritten Platz im Mercedes-AMG GT3 übernimmt, ist noch offen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.