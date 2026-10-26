Kimi Antonelli zeigt in Austin die nächste Galavorstellung und darf seine große Titel-Party für Mexiko planen - die Pressestimmen zum USA-Grand-Prix.

Nur noch ein Schritt fehlt zum Glück: Kimi Antonelli zeigt in Austin die nächste Galavorstellung und darf seine große Titel-Party für Mexiko planen. Die Pressestimmen zum Großen Preis der USA in Austin:

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Kimi ist der Alleinherrscher der Formel 1: Der WM-Titel ist nur noch einen Schritt entfernt. Von Anfang bis Ende des Rennens legte er ein Tempo vor, mit dem die Rivalen nicht mithalten konnten.“

Corriere dello Sport: „König Kimi greift in Mexiko nach der Krone. Italien, das seit 73 Jahren auf den WM-Titel eines italienischen Piloten wartet, muss sich noch einige Tage gedulden.“

Kimi Antonelli steht kurz vorm WM-Sieg Kimi Antonelli steht kurz vorm WM-Sieg © IMAGO/Action Plus

Tuttosport: „Das große Fest in Mexiko ist bereits in Vorbereitung.“

Corriere della Sera: „Kimi, die Generalprobe für den großen Triumph. Die Krönung ist nur noch Formsache und soll beim nächsten Grand Prix in Mexiko erfolgen.“

„Für seine Rivalen ist Antonelli ein Marsmensch“

La Repubblica: „Antonelli hat die Welt in der Tasche. In Texas gelingt ihm ein weiteres Meisterwerk. Kimi feiert den neunten Erfolg in einem fantastischen Jahr. Für seine Rivalen ist Kimi ein Marsmensch, er ist nicht mehr einzuholen.“

La Stampa: „Antonelli fühlt sich sichtlich wohl in der Rolle des unbestrittenen Herrschers der Formel 1. Er steht vor einem unglaublichen Erfolg: Mit 20 Jahren wird er als erster Italiener seit den glorreichen Zeiten von Alberto Ascari vor 73 Jahren den WM-Titel erobern.“

DEINE MEINUNG

ENGLAND

The Guardian: „Kimi Antonelli stürmt zum Sieg beim US-Grand-Prix, muss aber noch auf den Titeljubel warten.“

The Independent: „Das Statement eines künftigen Weltmeisters.“

SPANIEN

As: „Ein Sieg wie der eines Weltmeisters, auch wenn er es mathematisch noch nicht ist.“

Mundo Deportivo: „Kimi Antonelli dominiert und ist nur noch zwei Punkte vom Formel-1-Titel entfernt. Aber im Grunde spielt das keine Rolle. Der Titel gehört ihm bereits.“

El Pais: „Eine Vorstellung absoluter Kontrolle, ausgeführt mit geradezu beängstigender Kaltblütigkeit.“

FRANKREICH

L’Équipe: „Der italienische König muss sich nur noch bücken, um gekrönt zu werden.“