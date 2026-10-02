Das Auto von WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli kommt mit einigen Updates daher, zum Auftakt in Malaysia sind aber andere Teams stärker.

Die Formel 1 geht ohne klaren Favoriten in das Rennwochenende in Malaysia – Kimi Antonelli scheint im runderneuerten Mercedes allerdings noch nach seinem Tempo zu suchen.

Der junge WM-Spitzenreiter hatte in den freien Trainings am Freitag nichts mit den Spitzenpositionen zu tun, fuhr auf die Plätze fünf und acht. Charles Leclerc im Ferrari drehte in der zweiten Session in 1:37,528 Minuten die schnellste Runde, im ersten Training war Max Verstappen (1:37,520) noch etwas schneller unterwegs gewesen und hielt damit die Tagesbestzeit.

Kimi Antonelli führt die Fahrerwertung an Kimi Antonelli führt die Fahrerwertung an © IMAGO/PsnewZ

Red Bull überzeugt, Mercedes schwächelt

Überhaupt machte Red Bull insgesamt einen starken Eindruck, auch in den Rennsimulationen überzeugte Verstappens Auto. Mercedes dagegen dominierte weder auf eine schnelle Runde noch in den Longruns.

Die Blicke richten sich auch an diesem Wochenende vor allem auf die Silberpfeile: Antonelli geht mit 66 WM-Punkten Vorsprung auf George Russell an den Start, der Engländer hatte am vergangenen Wochenende in Baku gewonnen und wieder Hoffnung im Titelkampf geschöpft. In Malaysia lag er nun in beiden Sessions erneut vor Antonelli, insgesamt schien das Team nach den umfangreichen Upgrades am Mercedes aber noch nach dem richtigen Weg zu suchen.

Sepang ist am Sonntag (9.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) Schauplatz des Großen Preises von Bahrain, diese ungewöhnliche Konstellation ergibt sich aus der Absage im Frühjahr 2026. Aufgrund des Konflikts in der Region konnte das Rennen damals nicht stattfinden und bis heute nicht nachgeholt werden, daher fungiert Bahrain nun in Sepang als Gastgeber. Damit kehrt die Formel 1 nach neun Jahren auf die Strecke nahe Kuala Lumpur zurück, 12 der 22 Piloten fahren erstmals auf dem beliebten Kurs.

DEINE MEINUNG

Zu denen, die Sepang bereits kannten, gehört Verstappen, und der Niederländer kam zum Auftakt gut zurecht. Der viermalige Weltmeister stand zuletzt regelmäßig auf dem Podest, wartet aber noch auf seinen ersten Sieg in diesem Jahr. „Mindestens einen“ will er noch holen, sagte er am Donnerstag: Noch nie hat Verstappen im Red Bull eine Saison ohne Rennsieg erlebt.