Nico Hülkenberg glänzt beim Großen Preis von Singapur und hält im Audi den eigentlich schnelleren Mercedes hinter sich. Während der Deutsche von einem "kleinen Wunder" spricht, erkennt auch George Russell die Leistung seines Kontrahenten an.

Dass ein Mercedes in der Formel 1 Probleme mit einem Audi bekommt, gehört eher zu den Ausnahmen. Doch genau das erlebte George Russell beim Großen Preis von Singapur.

Der Brite fand kein Vorbeikommen an Nico Hülkenberg, der mit einer starken Leistung Rang acht ins Ziel brachte und damit vor dem Mercedes-Piloten landete.

Nico Hülkenberg überzeugte beim Großen Preis von Singapur Nico Hülkenberg überzeugte beim Großen Preis von Singapur © IMAGO/PsnewZ

„Das war ein kleines Wunder. Es hat auch alles abgefordert, das zu schaffen“, zeigte sich Hülkenberg nach dem Rennen am Sky-Mikrofon zufrieden.

„Er hat sich einfach gut verteidigt“, zollte Russell dem Deutschen Respekt. „Und es waren nur noch ein paar Runden übrig in einem Stadtkurs.“

Formel 1: Hülkenberg erklärt Coup gegen Russell

Dabei war sich Hülkenberg lange unsicher, ob er den Platz tatsächlich würde halten können. „Zehn bis 15 Runden vor Schluss war ich mir nicht sicher, ob das klappt“, erklärte er. „Dann habe ich einen besseren Rhythmus gefunden und auch etwas auf Liam Lawson aufgeholt. Dadurch konnte ich Windschatten nutzen, was beim Verteidigen geholfen hat.“

Am Ende ging die Rechnung auf. Hülkenberg hielt Russell bis zur Zielflagge hinter sich und sicherte seinem Team wichtige Punkte.

Entsprechend glücklich war der Routinier nach dem Rennen. „Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen – ausnahmsweise mal“, schob Hülkenberg mit einem Schmunzeln nach.

„Super gemacht“: Schumacher lobt Hülkenberg

Von Sky-Experte Ralf Schumacher gab es für die Leistung ein kleines Extralob: „Er hat es super gemacht.“ Auch für das Team sei das Ergebnis ein starkes Signal gewesen. „Es freut mich tierisch für Audi. So schlecht kann das Paket nicht sein, wenn das geht.“

Hülkenberg steht nun mit insgesamt 13 Zählern auf Rang 14 der WM-Wertung und zog damit an seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto vorbei, der bislang zehn Punkte gesammelt hat.