Stefano Domenicali rückt trotz des Irankrieges nicht von den beiden Rennen am Persischen Golf ab. Das Ersatzfinale in Imola wird unwahrscheinlicher.

Die Formel 1 will ihre finalen Saisonrennen trotz des Konflikts in der Region weiterhin am Persischen Golf austragen. Das bekräftigte CEO Stefano Domenicali am Samstag im Gespräch mit Sky Sport Italia. „Wie wir bereits gesagt haben, ist der Kalender bestätigt: Die letzten beiden Grands Prix werden die in Katar und Abu Dhabi sein“, sagte Domenicali auf entsprechende Nachfrage: „Das ist die Richtung, die wir auf Basis der Informationen und der Zusicherungen – die wir absolut benötigen – eingeschlagen haben. Es ist die Strategie, die wir bis zum Jahresende verfolgen werden.“

Formel 1: Katar-Entscheidung offen

Die Austragung der Rennen in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) ist seit Monaten fraglich, die Traditionsstrecke im italienischen Imola traf bereits Vorkehrungen für einen möglichen Einsatz als Ausweichstandort. In der vergangenen Woche hatte Domenicali eine Entscheidung bis spätestens Mitte Oktober angekündigt, dabei aber stets von einem grundsätzlich „bestätigten“ Rennkalender gesprochen.

Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran im Frühjahr und den Reaktionen der Iraner hatte die Formel 1 die für April geplanten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt. Das in Bahrain ausgefallene Rennen wird an diesem Wochenende in Malaysia nachgeholt. Schon drei Wochen vor dem Formel-1-Rennen in Katar hat die MotoGP ihren WM-Lauf dort geplant, auch die Motorrad-Königsklasse hält weiterhin an der Reise fest.