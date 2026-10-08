In der Formel 1 lieferten sie ich harte Duelle, doch abseits der Strecke ist der gegenseitige Respekt riesig.

Sebastian Vettel und Lewis Hamilton lieferten sich in der Formel 1 immer wieder harte Duelle, gingen dabei bis an die Grenze des Erlaubten – und manchmal auch darüber hinaus. Doch trotz aller sportlichen Rivalität pflegen beide abseits der Strecke bis heute eine besondere Beziehung.

„Für mich ist er der engste Freund, den ich je im Rennzirkus hatte“, sagte Rekordweltmeister Hamilton in der Dokumentation „Being Sebastian Vettel“: „Sebastian hat mich nie be- oder verurteilt.“

Vettels Monza-Coup beeindruckt Hamilton

Ein erstes Ausrufezeichen habe Vettel damals mit seinem Sieg 2008 in Monza im Toro Rosso gesetzt. „Er hat in einem unterlegenen Auto alle besiegt“, sagte Hamilton: „Das hat gezeigt, dieser Kerl hat alles, was es braucht, um Weltmeister zu sein.“

Beide Piloten gaben 2007 ihr Debüt in der Motorsport-Königsklasse. Hamilton sammelte bislang sieben WM-Titel, Vettel zwischen 2010 und 2013 vier in Serie für Red Bull. In den Jahren 2017 und 2018 lagen die Piloten im Kampf um die Formel-1-Krone vorne, am Ende behielt jeweils Hamilton im Mercedes die Oberhand.

Während Hamilton noch in der Formel 1 für Ferrari aktiv ist, hatte Vettel seiner Karriere nach der Saison 2022 beendet. Die vierteilige Dokumentation ist ab dem 22. Oktober in der ARD-Mediathek zu sehen.