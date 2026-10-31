Kann Kimi Antonelli sich in Mexiko-City zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten krönen? Die optimalste Ausgangslage möchte sich der 20-Jährige am Samstag im Qualifying sichern. SPORT1 verrät, wo Sie es verfolgen können.

Dünne Luft, heiße Motoren und ein WM-Titel, der zum Greifen nah ist: In mehr als 2000 Metern Höhe geht die Formel 1 am heutigen Samstag ab 22 Uhr auf Zeitenjagd. Beim Qualifying zum Großen Preis von Mexiko kämpfen die Piloten um die beste Ausgangsposition für das 19. Saisonrennen.

Im Mittelpunkt steht der Youngster Kimi Antonelli. Der erst 20 Jahre alte Mercedes-Pilot reist mit 123 Punkten Vorsprung auf Teamkollege George Russell nach Mexiko-Stadt. Bereits am Sonntag könnte sich der Italiener zum jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte krönen, ein neunter Platz reicht aus.

Nachdem Antonelli vergangenen Sonntag in Austin zu einem souveränen Start-Ziel-Sieg gestürmt war, möchte er sich auch für das Rennen in Mexiko-City den besten Startplatz sichern. SPORT1 zeigt Ihnen, wo Sie das Qualifying am Sonntag live verfolgen können.

Formel 1 heute live: So verfolgen Sie das Qualifying im TV, Livestream und im Liveticker

Start: Sonntag, 01. November um 22 Uhr deutscher Zeit

TV: Sky Sport

Sky Sport Livestream: WOW, Sky Go, RTL+

WOW, Sky Go, RTL+ Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Im Vorfeld gab es Sorgen um Antonellis Gesundheitszustand. Am Donnerstag fehlte er bei den Medienterminen aufgrund einer Virusinfektion, beim freien Training saß der Shootingstar jedoch wieder in seinem Mercedes. Spätestens nach dem dritten Training dürften letzte Zweifel über seinen Zustand aber verflogen sein: Hinter Lando Norris im McLaren sicherte sich Antonelli am Samstag die zweitschnellste Rundenzeit.

Höhenluft macht Mexiko zum Härtetest

Die Strecke in Mexiko-Stadt verlangt Antonelli und seinen Konkurrenten einiges ab. Das Autódromo Hermanos Rodríguez liegt rund 2.250 Meter über dem Meeresspiegel. Die dünne Luft reduziert den aerodynamischen Abtrieb und erschwert gleichzeitig die Kühlung von Motor und Bremsen.

Besonders spektakulär ist die Stadionpassage des 4304 Kilometer langen Kurses. Dort schlängeln sich die Boliden durch das Baseballstadion Foro Sol, bevor sie auf die Zielgeraden abbiegen.

DEINE MEINUNG

Als Mexiko-Spezialist gilt Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot hat den Grand Prix in seiner Karriere bereits fünfmal gewonnen und ist damit Rekordsieger. Für das Rennen muss er aber eine kleine Strafe hinnehmen: Nach einer Kollision mit Liam Lawson im zweiten Training erhielt der Niederländer eine Grid-Strafe (ein Platz).