Max Verstappen holt die Sprint-Pole in Singapur. Der Niederländer muss wegen eines möglichen Regelverstoßes allerdings noch zu den Stewards.

Max Verstappen hat sich auf dem Stadtkurs von Singapur die Pole Position für den letzten Sprint des Jahres gesichert, könnte diese aber nachträglich noch verlieren. Der niederländische Red-Bull-Star, der zuletzt in Malaysia seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte, setzte sich am Freitag in einer chaotischen Qualifikation vor Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari durch.

Weil Verstappen Rekordweltmeister Lewis Hamilton aber während einer Gelbphase überholt hatte, steht noch ein Fragezeichen hinter Startplatz eins am Samstag (11.00 Uhr MEZ).

Max Verstappen muss zittern Max Verstappen muss zittern © IMAGO/Xinhua

Verliert Verstappen die Pole Position nachträglich?

Hamilton selbst schaffte es hinter den beiden McLarens von Oscar Piastri und Weltmeister Lando Norris nur auf Rang sechs, lag damit aber trotzdem noch vor Spitzenreiter Kimi Antonelli. Im Gegensatz zu Russell ist der Italiener auch an diesem Wochenende mit den neuen Updates am Mercedes am Start, die bislang noch nicht optimal funktionieren.

Auch für Nico Hülkenberg läuft das Wochenende bislang noch nicht nach Plan. Nach Problemen im einzigen Training, als der Emmericher seinen Audi mit Getriebeprobleme hatte abstellen müssen, schaffte er es bei der Zeitenjagd auf Rang zwölf. Die nächsten Chancen bietet sich nun am Samstag, neben dem Sprint steht auch die Qualifikation für das Hauptrennen an (15.00 Uhr MEZ).

Die Sprint-Qualifikation dauerte deutlich länger als geplant. Erst sorgte Sergio Perez für eine Rote Flagge, weil er nach einer Kollision Teile seines Frontflügels auf der Strecke verteilt hatte. Dann verzögerte sich der Start des zweiten Abschnitts, weil es Probleme mit der Zeitenmessung gab.