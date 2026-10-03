Für den Red-Bull-Star Max Verstappen ist es eine Premiere in diesem Jahr, er jagt nun auch seinen ersten Sieg der Saison. Der WM-Führende Kimi Antonelli meldet sich indes zurück.

Max Verstappen hat die Pole Position für den Grand Prix in Malaysia erobert und greift nach seinem ersten Sieg in dieser Saison. Vor dem 16. Saisonrennen in Sepang drehte der Red-Bull-Pilot die schnellste Runde, erstmals seit dem Saisonfinale 2025 steht er damit auf dem ersten Startplatz.

„Es fühlt sich fantastisch an. Wir waren schon manchmal nah dran, aber jetzt hat es endlich geklappt. Für heute bin ich glücklich und morgen werde ich versuchen, das Rennen zu gewinnen. Wenn man von P1 startet, ist das das Ziel“, sagte der Niederländer kurz nach dem Qualifying.

Max Verstappen ballt die Faust – ein seltenes Bild Max Verstappen ballt die Faust – ein seltenes Bild © IMAGO/Zsombor Toth Photography

Russell enttäuscht im Qualifying

Verstappen verwies Lewis Hamilton im Ferrari und seinen Red-Bull-Kollegen Isack Hadjar auf die Positionen zwei und drei. Hadjar wird aufgrund einer Motorenstrafe aber um fünf Plätze zurückversetzt, damit rückt WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli auf Rang drei vor – der Italiener entschied das Mercedes-Duell deutlich für sich: George Russell wurde nur enttäuschender Achter, rückt durch Hadjars Strafe auf Rang sieben vor.

Der Engländer hatte durch seinen Sieg am vergangenen Wochenende in Baku wieder Hoffnung im Titelkampf geschöpft, das Qualifying brachte nun aber einen Rückfall. In der WM hat Russell als Zweiter 66 Punkte Rückstand auf Antonelli.

Hülkenberg leistet sich Fehler

Nico Hülkenberg kam aufgrund eines Fahrfehlers im ersten Abschnitt des Qualifyings nur auf Rang 17 und schied aus – der Audi hätte mehr möglich gemacht: Teamkollege Gabriel Bortoleto schaffte es ins finale Qualifying-Segment und wurde Zehnter. „Ich wollte zu viel. Das darf mir nicht in einem Q1 passieren, mit dem Tempo bis zu der Kurve wären wir locker durchgekommen. Der Fehler geht auf meine Kappe“, ärgerte sich der Deutsche bei Sky.

Sepang ist am Sonntag (9.00 Uhr MESZ) Schauplatz des Großen Preises von Bahrain, diese ungewöhnliche Konstellation ergibt sich aus der Absage im Frühjahr 2026. Aufgrund des Konflikts in der Region konnte das Rennen damals nicht stattfinden und bis heute nicht nachgeholt werden, daher fungiert Bahrain nun in Sepang als Gastgeber. Damit kehrt die Formel 1 nach neun Jahren auf die Strecke nahe Kuala Lumpur zurück.