Das Formel-1-Team Cadillac setzt weiter auf Sergio Pérez. Der Mexikaner bleibt beim US-Team.

Der Formel-1-Rennstall Cadillac hat den Vertrag mit Sergio Pérez langfristig verlängert. Der frühere Vizeweltmeister geht bis mindestens 2029 für das US-Team an den Start, das gab Cadillac unmittelbar vor dem Heimrennen des 36-Jährigen am Sonntag in Mexiko-Stadt bekannt.

Perez punktlos, doch unverzichtbar

Pérez absolviert derzeit die Premierensaison mit dem neuen Rennstall und hat wie sein Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) noch keinen WM-Punkt auf dem Konto.

Pérez habe „während der historischen Debütsaison des Teams unschätzbare Erfahrung, Talent und Führungsqualitäten eingebracht“, hieß es in der Mitteilung. „Sein technisches Feedback und sein fahrerisches Können haben dazu beigetragen, die Chassis-Entwicklung zu beschleunigen, die Abläufe an der Rennstrecke zu verfeinern und das Fundament für weitere Fortschritte an den Standorten des Teams in Silverstone, Indianapolis und Charlotte zu legen.“

Perez verlängert bei Cadillac

Sergio „Checo“ Pérez fährt mit Unterbrechung in der Saison 2025 seit 2011 in der Motorsport-Königsklasse, 2023 war er im Red Bull hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen (Niederlande) Vizeweltmeister geworden. „Vom ersten Tag an Teil des Cadillac Formel-1-Teams zu sein, war ein Projekt, an das ich fest geglaubt habe. Die Verlängerung meines Engagements fühlt sich wie eine natürliche Fortsetzung dieses Kapitels an“, so Pérez.

Ob der 37-jährige Bottas auch 2027 das zweite Cadillac-Cockpit besetzt, ist derweil offenbar nicht abschließend geklärt. Teamchef Marcin Budkowski hatte am vergangenen Wochenende in Austin eine Bestätigung seiner beiden Piloten für das kommende Jahr ausdrücklich vermieden. Zumindest für Perez, der am Wochenende vor seinem 300. Grand-Prix-Start steht, herrscht nun Klarheit.