Der Italiener zeigt im Qualifying von Texas eine starke Leistung. Am Sonntag greift er nach dem WM-Titel.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat überraschend die Pole Position für den Großen Preis der USA erobert und den Grundstein für den erträumten Titelgewinn in der Formel 1 gelegt. Der 20-jährige Italiener sorgte im Qualifying in Austin/Texas in 1:34,035 Minuten für die schnellste Runde und geht bereits zum siebten Mal in diesem Jahr vom ersten Startplatz ins Rennen. Beim 18. WM-Lauf der Saison (21.00 Uhr/MEZ) hat Antonelli seine erste Titelchance. „Das fühlt sich gut an!“, funkte Antonelli an die Box.

Verstappen geschlagen: Antonelli holt Pole

Antonelli verwies den formstarken Max Verstappen, der die vergangenen beiden Rennen in Malaysia und Singapur gewonnen hatte, um knapp zwei Zehntelsekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Verstappens Red-Bull-Teamkollege Isack Hadjar.

Enttäuschend verlief die Zeitenjagd für Ferrari. Nach starken Trainingsleistungen wurde Charles Leclerc nur Vierter vor Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton. George Russell enttäuschte im zweiten Mercedes als Sechster.

Audi-Schützenhilfe, Mercedes frustriert

Ein gutes Teamwork zeigte Audi. Weil Gabriel Bortoleto wegen einer Motorenstrafe am Sonntag vom Ende des Feldes starten muss, gab der Brasilianer seinem deutschen Teamkollegen Nico Hülkenberg Windschatten. Trotzdem reichte es für Hülkenberg nur für den elften Startplatz.

Mercedes war mit durchwachsenen Trainingseindrücken in die Qualifikation gestartet. „Wir haben ein, zwei Kurven, die uns die ganze Runde ruinieren“, hatte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei Sky gesagt. Der überhitzte Reifen würde sich dann im letzten Sektor nicht mehr erholen. Auch bei der Einstellung des Frontflügels sei man „auf keinen grünen Zweig“ gekommen.

Titel-Matchball für Antonelli

Im Q3 war davon nichts mehr zu merken. Antonelli sorgte schnell für die zwischenzeitliche Bestzeit und setzte die Messlatte für die Pole hoch. Die Konkurrenz zog mit den letzten Versuchen nicht mehr nach.

Antonelli (340 Punkte) kann sich beim 18. Saisonrennen zum jüngsten Weltmeister der Geschichte krönen. Russell liegt als erster Verfolger 102 Punkte zurück, Hamilton hat 111 Zähler Rückstand. Sechs Rennen vor Saisonende sind noch maximal 150 Punkte zu vergeben. Um vorzeitig Weltmeister zu werden, muss Antonelli das Rennen am Sonntag gewinnen, gleichzeitig dürfte Russell maximal Neunter werden, Hamilton höchstens Fünfter.