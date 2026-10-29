Der Mercedes-Pilot fehlt am Donnerstag bei den Medienterminen. Am Freitag soll Kimi Antonelli aber im Auto sitzen.

Kimi Antonelli ist drei Tage vor seiner möglichen Krönung zum Formel-1-Weltmeister von den Folgen einer Erkrankung ausgebremst worden. Der Italiener nahm am Donnerstag nicht an den Medienterminen zum Großen Preis von Mexiko teil, er erhole sich von einem „Virusinfekt“, teilte sein Mercedes-Team mit: „Wir erwarten, dass er morgen wieder zurück ist.“

Am Freitag finden die beiden freien Trainingssessions (19.30 und 23.00) statt. Das wohl titelentscheidende Rennen in Mexiko-Stadt steigt am Sonntag (21.00 Uhr).

Formel 1: Antonelli kann Vettel ablösen

Antonelli genügt dann ein neunter Platz in jedem Fall, um schon vier Rennen vor Schluss erstmals Weltmeister zu sein. Verpassen sein Teamkollege George Russell und Lewis Hamilton im Ferrari den Sieg, dann ist Antonelli auch ohne eigenes Zutun der neue Champion.

Mit 20 Jahren wäre er der mit Abstand jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Der bisherige Rekordhalter Sebastian Vettel war bei seinem ersten Titel im Jahr 2010 bereits 23.