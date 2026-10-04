Lewis Hamilton fährt in Malaysia auf Podest. Das beeindruckt speziell nach einer erneuten Fehlentscheidung von Ferrari.

Statt der nächsten Katastrophe wurde das Rennwochenende in Malaysia für Ferrari am Ende doch noch zu einem Erfolg. Lewis Hamilton holte sich nach einem starken Rennen Platz drei und auch konnte mit Platz vier am Ende doch zufrieden sein.

„Ganz ehrlich: Nach all den Jahren, in denen ich hier gefahren bin, war das heute das beste Rennen, das ich hier je gefahren bin“, freute sich Hamilton nach dem Rennen.

Lewis Hamilton fuhr tatsächlich noch aufs Podium Lewis Hamilton fuhr tatsächlich noch aufs Podium © IMAGO/PsnewZ

Dass Hamilton mit seiner Platzierung so unglaublich zufrieden war, lag ganz speziell an seinem katastrophalen Start ins Rennen, als drohte, dass ihm die nächste taktische Fehlentscheidung Ferrari trotz eines schnellen Autos auf die Füße fällt.

Denn nach einer Runde fand sich Teamkollege Charles Leclerc plötzlich ganz am Ende des Feldes wieder und auch Hamilton war nur noch 17. Und das, nachdem beide weit vorne ins Rennen gestartet waren – Hamilton als Zweiter, Leclerc als Vierter.

Formel 1: Hamilton wegen Ferrari-Fehlentscheidung ganz hinten

Doch was war konkret passiert? Vor dem Rennen hatte es in Sepang stark geregnet, weshalb der Rennstart nach hinten verschoben werden musste. Als es dann los ging, schien die Strecke vermeintlich trocken, Ferrari entschied sich deshalb für den Start auf Slicks.

Diese Entscheidung stellte sich aber schnell als falsch heraus. Schon auf einer der beiden Einführungsrunden hinter dem Safety-Car rutschten alle Fahrer ohne Regenreifen nur so über die Strecke. Ferrari entschied sich, anders als andere Teams, trotzdem zunächst nicht für einen Reifenwechsel und wurde dafür bitter bestraft.

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„Die Hälfte hatte Intermediates gewählt, die andere Hälfte Slicks. Wenn du auf dem Grid stehst, schaust du dir den Asphalt an und hast auch nicht viel mehr Informationen. Wir treffen diese Entscheidungen gemeinsam. Uns haben einfach Informationen gefehlt“, erklärte Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur die Reifenwahl.

Nach nur einer Runde wechselte Leclerc dann doch auf Intermediates und auch Hamilton sollte wechseln. Doch der Rekordweltmeister entschied trotz der Teamanweisung, in die Box zu fahren, anders. Er funkte zur Box: „Wir sind jetzt so weit hinten, jetzt müssen wir es so riskieren.“

Hamilton fährt mit überragendem Rennen noch aufs Podest

Und Hamilton wurde tatsächlich belohnt. Die Strecke trocknete von Runde zu Runde mehr ab und schon bald konnte er mit den Reifen und der starken Pace seines Autos durch das Feld pflügen.

Der Ferrari-Pilot überholte ein Auto nach dem anderen und war schon nach wenigen Runden wieder in den Punkten. Im Anschluss zeigte Hamilton ein nahezu perfektes Rennen und arbeitete sich so Stück für Stück in Richtung Podest.

„Wir haben am Anfang ganz klar die falsche Entscheidung getroffen. Ich konnte sehen, wie alle davongezogen sind. Auf dem Bildschirm habe ich gesehen, wie weit ich hinten lag, und dachte: Okay, das war es, das Rennen ist gelaufen. Aber ich bin cool und konzentriert geblieben. Dann kam die Aufholjagd“, analysierte Hamilton sein Rennen.

Am Ende reichte es nach einer herausragenden Performance dann doch noch für das erhoffte Podest. Zur Wahrheit gehört dabei aber auch, dass Hamilton das Glück des Tüchtigen hatte: George Russell musste auf Podiumskurs kurz vor dem Rennende sein Auto mit einem Defekt abstellen.

Hätte Hamilton sogar gewinnen können?

„Insgesamt war es ein gutes, sehr starkes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass wir nach der ersten Runde irgendwann auf den Plätzen 21 und 22 lagen. Das war ein sehr starkes Comeback und ich bin sehr zufrieden damit“, sagte Ferrari-Teamchef Vasseur.

Aber wäre ohne die Fehler zum Start des Rennens womöglich noch mehr drin gewesen? Geht es nach Sky-Experte Ralf Schumacher, dann definitiv: „Bei Ferrari war es ein Chaos. Lewis Hamilton war wirklich super stark. Ich glaube, wenn er von Anfang an vorne dabei gewesen wäre, hätte er Max das Leben schwer machen können. Ferrari hätte heute um den Sieg fahren können.“

Und wie sieht es Ferrari? „Ich mag diese ganzen Konjunktive nicht. Aber ja, seine Pace war stark. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir nächste Woche einen besseren Job machen“, sagte Vasseur.