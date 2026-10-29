Ex-Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo kann sich Rückkehr vorstellen

Daniel Ricciardo schließt eine Rückkehr ins Cockpit nicht aus. Für die 24 Stunden von Le Mans hat der Australier prominente Wunschpartner.

Daniel Ricciardo hat sich mit dem Ende seiner Formel-1-Karriere weitgehend abgefunden – doch ein letztes Kapitel im Motorsport schließt der achtmalige Grand-Prix-Sieger nicht mehr kategorisch aus. Zwei Jahre nach seinem bislang letzten Rennen denkt der Australier über einen einmaligen Start bei den 24 Stunden von Le Mans nach.

Eine komplette Saison reizt Ricciardo dagegen nicht. „Der Gedanke, eine ganze Meisterschaft zu fahren, klingt immer noch nicht besonders aufregend. Aber ein einmaliges Le-Mans-Ding vielleicht“, sagte er im Podcast „Beyond The Grid“.

Vor einem Jahr hätte der langjährige Red-Bull-Pilot noch ausgeschlossen, jemals wieder einen Helm aufzusetzen. Nun könne ein Einsatz abseits der Formel 1 helfen, seine Laufbahn nach eigenen Vorstellungen zu beenden.

Ricciardo liebäugelt mit einem besonderen Comeback

„Es wäre schön, eine Rennkarriere etwas mehr zu meinen Bedingungen abzuschließen – etwas zu machen, bei dem ich den Helm abnehme und lächle und glücklich bin“, erklärte Ricciardo. Gerade im Langstreckensport fasziniert ihn die andere Form des Wettbewerbs: Mehrere Fahrer teilen sich ein Auto, arbeiten an Daten und Strategie gemeinsam. In der Formel 1 sei der Teamkollege dagegen zwangsläufig stets der erste Gegner.

Ricciardo weiß aber auch, dass ein Le-Mans-Start seine alte Kompromisslosigkeit sofort wieder wecken könnte. „Würde ich nach Le Mans fahren, nur um mitzufahren und einfach glücklich zu sein, dabei zu sein? Oder würde ich hinfahren, um zu gewinnen?“ Sobald der Helm auf sei, wolle er es richtig machen. Deshalb müsse er erst sicher sein, dass sein Herz tatsächlich wieder für diese Herausforderung brenne.

Verstappen und Vettel stehen auf Ricciardos Wunschliste

Für ein mögliches Fahreraufgebot hat Ricciardo bereits zwei spektakuläre Namen im Kopf. Max Verstappen stünde auf seiner Wunschliste weit oben. Auch Sebastian Vettel könnte Teil einer Red-Bull-Reunion im Langstreckensport werden. Der viermalige Weltmeister testete bereits einen Porsche 963 nach LMDh-Reglement.

Über Vettel sagte Ricciardo: „Ich liebe Seb einfach. Das könnte eine schöne kleine Red-Bull-Reunion werden.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.