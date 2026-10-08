Christian Horner erhielt nach seinem Red-Bull-Aus laut Finanzunterlagen eine gigantische Abfindung.

Christian Horner hat für sein Ausscheiden bei Red Bull eine Abfindung in dreistelliger Millionenhöhe erhalten. Aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen von Red Bull Racing und Red Bull Technologies geht eine Gesamtzahlung von 100,482 Millionen Pfund (gut 118 Millionen Euro) wegen des Verlusts seines Amtes hervor – darüber berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Der langjährige Teamchef und CEO war bei beiden Gesellschaften als Direktor tätig. Red Bull Racing zahlte dem Briten demnach 33,494 Millionen Pfund, Red Bull Technologies weitere 66,988 Millionen Pfund. Die Summe bezieht sich auf die Entschädigung für den Verlust der Funktionen – getrennt von Horners Vergütung bis zu seinem Ausscheiden. Die Zahlen unterstreichen die Dimension der Trennung nach zwei Jahrzehnten an der Spitze des Rennstalls.

Horner spricht über mögliche Rückkehr

Am 9. Juli 2025 übernahm Laurent Mekies mit sofortiger Wirkung die Rollen als CEO und Teamchef von Red Bull Racing. Horner schied am 13. August 2025 auch als Direktor aus dem Red-Bull-Konzern aus. Unter seiner Führung gewann das Team acht Fahrertitel und sechs Konstrukteurs-Weltmeisterschaften.

Beim Großen Preis von Großbritannien 2026 kehrte Horner erstmals seit seinem abrupten Red-Bull-Aus ins Formel-1-Fahrerlager zurück. „Zum ersten Mal bin ich wieder hier, es ist großartig, wieder in Silverstone zu sein“, sagte er Sky Sports F1. „Letztlich bin ich ein Fan. Seit 1993 habe ich keinen Grand Prix verpasst, daher ist es schön, hier zu sein.“

Eine mögliche Rückkehr als Entscheidungsträger hielt sich der 52-Jährige offen, formulierte aber klare Ansprüche: „Ich würde nur das Richtige in Betracht ziehen, etwas, das am Ende wirklich eine Siegchance hätte.“ Horner war nach seinem Abschied mehrfach mit verschiedenen Formel-1-Projekten in Verbindung gebracht worden.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.