Kurz vor dem Kampf um die Pole Position lässt WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli seinen Teamkollegen George Russell deutlich hinter sich.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat rechtzeitig vor dem Qualifying der Formel 1 in Malaysia sein Tempo gefunden und scheint bereit für den Angriff seines Teamkollegen George Russell.

Antonelli drehte im dritten freien Training am Samstag in 1:36,302 Minuten die mit Abstand schnellste Runde, Russell lag im anderen Mercedes als Vierter sechs Zehntelsekunden zurück. Erstmals am Rennwochenende in Sepang ließ Antonelli damit den Engländer hinter sich, der durch seinen Sieg zuletzt in Baku wieder auf ein Comeback im Titelkampf hoffen darf. Sein Rückstand beträgt allerdings noch 66 WM-Punkte.

Kimi Antonelli führt die Fahrerwertung an Kimi Antonelli führt die Fahrerwertung an © IMAGO/Action Plus

Formel 1: Verstappen Zweiter hinter Antonelli

Die Bestzeit des Italieners war fast drei Zehntel stärker als Max Verstappens schnellste Runde, der Red-Bull-Pilot wurde Zweiter vor seinem Teamkollegen Isack Hadjar. Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton belegte die Plätze fünf und sechs. Nico Hülkenberg kam im Audi nicht über Rang 16 hinaus.

Noch am Freitag hatte vor allem Red Bull einen starken Eindruck gemacht, Mercedes dagegen, mit zahlreichen Upgrades am Auto, wirkte zum Auftakt weder auf eine schnelle Runde noch in der Rennsimulation stark. Das Qualifying beginnt am Samstagvormittag deutscher Zeit (10.00 Uhr im LIVETICKER).

Sepang ist am Sonntag (9.00 Uhr MESZ/Sky) Schauplatz des Großen Preises von Bahrain, diese ungewöhnliche Konstellation ergibt sich aus der Absage im Frühjahr 2026. Aufgrund des Konflikts in der Region konnte das Rennen damals nicht stattfinden und bis heute nicht nachgeholt werden, daher fungiert Bahrain nun in Sepang als Gastgeber. Damit kehrt die Formel 1 nach neun Jahren auf die Strecke nahe Kuala Lumpur zurück.