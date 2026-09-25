Max Verstappen schließt nach Problemen das Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan auf Platz acht ab. Anschließend ist der Niederländer von Red Bull sehr genervt.

Max Verstappen hat nach dem Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan seinen Ärger freien Lauf gelassen. Der Red-Bull-Pilot startet am Samstag (ab 13 Uhr im LIVETICKER) vom achten Platz und war damit alles andere als zufrieden, denn der Niederländer hatte mit vielen Problemen zu kämpfen.

„Während des ganzen Qualifyings hat uns Speed gefehlt, selbst im Vergleich zu meinem Teamkollegen“, ärgerte sich Verstappen bei Sky und führte seine Mängelliste weiter aus: „Der Motor hat nicht richtig gearbeitet und in Q3 in der zweiten Runde hat die Batterie nicht mehr geladen. Dann fängt man eine Runde mit halber Batterie an und muss sie dann abbrechen.“

Max Verstappen startet den Großen Preis von Aserbaidschan von P8 Max Verstappen startet den Großen Preis von Aserbaidschan von P8 © IMAGO/Russian Look

Verstappen knallhart: „War ein katastrophales Qualifying“

Er meinte, dass sich das ins Q3 übertragen hätte und dort mit weniger Top-Speed sowie fast kalten Reifen angefangen habe, um die Pole Position zu kämpfen – ein unmögliches Unterfangen. Laut des Red-Bull-Piloten seien die Probleme der Grund dafür, dass er nicht weiter nach vorne gekommen ist.

„Ich weiß nicht, was morgen drin ist, eigentlich waren wir ganz gut an dem Wochenende, aber das war ein katastrophales Qualifying wegen ein paar Problemen“, urteilte er abschließend mit klaren Worten.

Die Pole Position sicherte sich George Russell (Mercedes) vor Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) sowie Teamkollegen Isack Hadjar. Der WM-Führende, Kimi Antonelli, patzte schon in Q1: Nach einem Fahrfehler kam er zwar in den zweiten Durchlauf, doch konnte dort nicht mehr auf die Strecke fahren. Daher startet der Mercedes-Pilot am Samstag von Rang 16.