Schlägt Antonelli zurück?

Der WM-Führende Kimi Antonelli startet nach einem Patzer den Großen Preis von Aserbaidschan von P16. Wie tief kann der Mercedes-Pilot in Baku noch in die Punkte fahren?

Kimi Antonelli hat am Freitag im Qualifying auf den Großen Preis von Aserbaidschan (ab 13 Uhr im LIVETICKER) einen Dämpfer hinnehmen müssen. Nach einem Fahrfehler in Q1 kam der WM-Führende zwar ins Q2, doch konnte dort nicht mehr auf die Strecke fahren, sodass er letztlich die Quali auf P16 abgeschlossen hat.

Von der Pole Position startet George Russell (Mercedes) vor Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) und Isack Hadjar (Red Bull). Noch neun Rennen sind in dieser Saison geplant, Antonelli hat 81 Punkte Vorsprung auf den WM-Zweiten Russell – sein Fahrfehler vom Freitag stellt alleine noch keine Gefahr für die Titelambitionen dar.

Kimi Antonelli ist der WM-Führender der Formel 1 Kimi Antonelli ist der WM-Führender der Formel 1 © IMAGO/NurPhoto

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Ticker: SPORT1

Enttäuschendes Qualifying für Audi und Hülkenberg

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen geht von P8 ins Rennen. Der Niederländer hatte während des Qualifyings mit einigen Problemen zu kämpfen und redete sich im Nachgang in Rage. Optimistisch blickte er nicht auf den Renn-Samstag.

Enttäuschend verlief das Qualifying auch für Audi, das einige Updates mitgebracht hatte. Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg kamen für das deutsche Werksteam nicht über die Plätze 17 und 18 hinaus.

Warum findet das Rennen am Samstag statt?

Der Große Preis von Aserbaidschan in den Straßen der Hauptstadt Baku verspricht wieder jede Menge Spektakel. Doch das Formel-1-Rennen steigt nicht wie sonst an einem Sonntag, sondern schon am Samstag. Das hat besondere Gründe.

Auf Bitte der Regierung weicht die Formel 1 in Aserbaidschan von ihrem gewöhnlichen Zeitplan ab und verschiebt das Rennen auf Samstag. Das Qualifying fand bereits am Freitag statt. Hintergrund ist, dass das Land am Sonntag der Opfer des Krieges um Bergkarabach im Jahr 2020 gedenkt.

—– Mit Sport-Informations-Dienst (SID)