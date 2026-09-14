Presse schwärmt von Antonelli

Mit einem weiteren GP-Sieg in Madrid rückt der WM-Titel für Kimi Antonelli immer näher. Die internationale Presse zeigt sich beeindruckt von der Dominanz des Mercedes-Piloten. Einige Medien sehen den Sieg aber auch etwas glücklich an.

Kimi Antonelli eilt mit großen Schritten dem WM-Titel entgegen, entsprechend positiv berichten internationale Medien über den Italiener. „Immer dominanter, immer unglaublicher“ findet Corriere dello Sport die Leistungen des 20-Jährigen. Für die Gazzetta dello Sport ist Antonelli „der Kaiser des Madrings.“ Manche Medien litten allerdings auch mit Lando Norris mit, der aufgrund eines Strategiepatzers der McLaren-Crew den möglichen Sieg verpasste.

Die Pressestimmen zum Großen Preis von Spanien:

Antonelli zum „Kaiser“ gekürt

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Kimi Antonelli wird zum Kaiser des Madrings.“

Corriere dello Sport: „Er ist es immer wieder, immer dominanter, immer unglaublicher: Antonelli gewinnt den Großen Preis von Spanien! Nach seinem Triumph in Monza gelingt Kimi der Doppelsieg.“

Corriere della Sera: „Antonelli erobert auch Spanien, was zuvor noch keinem Italiener gelungen war. Er wird immer mehr zum Herrscher dieser Weltmeisterschaft.“

La Repubblica: „Antonelli greift nach dem WM-Titel. Ferrari fehlt weiterhin unter den Top drei – bereits zum vierten Mal in Folge. Den herausragenden Leclerc trifft dabei keine Schuld: Er fuhr mit stark abgenutzten Reifen sensationell und hoffte dabei auf eine rote Flagge, die am Ende jedoch ausblieb.“

„Er gewinnt ein Rennen, dass er niemals hätte gewinnen sollen“

ENGLAND

Daily Mail: „Kimi Antonelli profitiert vom Unglück von Lando Norris und gewinnt ein Rennen, das er niemals hätte gewinnen sollen. Der Italiener wirkt in dieser Saison unschlagbar, und die Chancen auf einen Kampf um die Weltmeisterschaft scheinen dahin zu sein.“

DEINE MEINUNG

The Sun: „Lando Norris‘ harte Arbeit wurde zunichte gemacht, Kimi Antonelli feiert vor den Augen Jude Bellinghams den Sieg beim Großen Preis von Spanien.“

„Es sieht immer mehr nach dem Glück eines Champions aus“

FRANKREICH

L’Equipe: „Selbst wenn er es nicht verdient hat, gewinnt Kimi Antonelli, und es sieht immer mehr nach dem Glück eines Champions aus.“

SCHWEIZ

Blick: „Achter Sieg, klare WM-Führung – und trotzdem kein Star-Gehabe: Kimi Antonelli bleibt auch nach seinem Triumph in Madrid erstaunlich bodenständig. Genau das macht den 20-Jährigen derzeit zum außergewöhnlichsten Fahrer der Formel 1.“