Lewis Hamilton landet in Baku auf einem unspektakulären sechsten Platz. Hinterher lässt der Ferrari-Pilot seinem Frust freien Lauf, während ihn eine bestimmte Frage irritiert.

Beim Großen Preis von Aserbaidschan fuhr Lewis Hamilton abseits des Trubels und hatte mit den chaotischen Unfällen nichts zu tun. Am Ende sprang ein unspektakulärer sechster Platz für den Ferrari-Piloten heraus, der aus seinem Frust aber keinen Hehl machte.

„Aus meiner Sicht war das ein ziemlich schlechtes Rennen“, betonte der siebenmalige Weltmeister. „Ich meine, es ging einfach überhaupt nicht vorwärts. Ich konnte mit den Jungs weiter vorne nicht mithalten und hatte Mühe, die Autos hinter mir auf Abstand zu halten.“

Nach zwei Safety-Car-Phasen kam Hamilton fast acht Sekunden hinter Kimi Antonelli ins Ziel. Der Italiener war von Position 16 aus – und damit zehn Plätze hinter Hamilton – in den GP gestartet. „Es fehlte heute einfach an Pace“, klagte Hamilton, der Antonelli nichts entgegenzusetzen hatte.

Hamilton reagiert irritiert: „Warum sollte ich dem zustimmen?“

Die Scuderia konnte in Baku nicht mit Mercedes und Red Bull mithalten. Dass Charles Leclerc und Hamilton vor McLaren landeten, lag wohl nur am vorzeitigen Aus von Lando Norris und einem gravierenden Fahrfehler von Oscar Piastri.

Dahingehende Nachfragen, ob Ferrari nur noch die vierte Kraft sei, irritierten Hamilton. „Welche Bedeutung hat das schon?“, meinte der Brite. „Warum sollte ich dem zustimmen? Ich weiß nicht, ob wir Dritter oder Zweiter sind, ich weiß es nicht. Wir sind im Moment offensichtlich nicht das zweitschnellste Team. Aber wir lagen heute vor McLaren, also sind wir vielleicht Dritter.“

Während des Rennens haderte Hamilton am Funk mit den Reifen. „Im Grunde genommen habe ich das ganze Wochenende über die Reifen nicht zum Arbeiten gebracht. Am Ende des ersten Rennteils fingen die Reifen plötzlich an, richtig zu haften, und ich fuhr plötzlich die gleichen Zeiten wie alle vor mir“, schilderte er.

DEINE MEINUNG

„Dann wechselten wir auf den nächsten Reifensatz, und der wollte den gesamten letzten Teil des Rennens über einfach nicht richtig greifen, sodass ich nur noch herumrutschte.“

Während Hamilton alles andere als zufrieden war, fuhr Mercedes-Pilot George Russell in Baku seinen ersten Sieg seit drei Monaten ein.