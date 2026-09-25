In der Formel 1 beginnt der heiße Saison-Endspurt. Beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku müssen Motorsport-Fans aber einen besonderen Zeitplan beachten. Das steckt dahinter.

Der Große Preis von Aserbaidschan in den Straßen der Hauptstadt Baku verspricht wieder jede Menge Spektakel. Doch das Formel-1-Rennen steigt nicht wie sonst an einem Sonntag, sondern schon am Samstag. Das hat besondere Gründe.

Auf Bitte der Regierung weicht die Formel 1 in Aserbaidschan von ihrem gewöhnlichen Zeitplan ab und verschiebt das Rennen auf Samstag. Das Qualifying findet bereits am Freitag (14.00 Uhr im LIVETICKER) statt. Hintergrund ist, dass das Land am Sonntag der Opfer des Krieges um Bergkarabach im Jahr 2020 gedenkt.

Kimi Antonelli führt die Gesamtwertung der Formel 1 an Kimi Antonelli führt die Gesamtwertung der Formel 1 an © IMAGO/PsnewZ

Formel-1-Rennen in Aserbaidschan wegen Gedenktag vorverlegt

Die Truppen des autokratischen Präsidenten Ilham Aliyev hatten damals große Gebiete der Region erobert, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, in der aber vor allem Armenier lebten. Seither findet jedes Jahr am 27. September ein Gedenktag statt.

Der gesamte Zeitplan für das Formel-1-Wochenende wurde daher verschoben und entsprechend nach vorne verlegt: Am Donnerstag begann das freie Training, am Freitag geht es im Qualifying um die Startplätze, am Samstagmittag deutscher Zeit (13.00 Uhr im LIVETICKER) steigt das Rennen.

Auf dem Stadtkurs von Baku steht der Kampf um den Weltmeistertitel im Fokus. Mercedes-Pilot Kimi Antonelli liegt aktuell mit 81 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen George Russell in Führung. Der Abstand von Ferrari-Pilot Lewis Hamilton beträgt bereits 101 Zähler.