Die Formel 1 feiert in Madrid ihre große Premiere. Beim ersten Grand Prix auf dem neuen "Madring" ist Lando Norris auf Pole Position. Im Liveticker auf SPORT1 können Sie das Rennen verfolgen.

Bei der Formel-1-Premiere in Madrid (ab 15 Uhr) geht Lando Norris von der Pole Position ins Rennen. Der McLaren-Pilot setzte sich im Qualifying hauchdünn gegen WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes durch und zeigte sich nach dem Rennen durchaus überrascht. Lediglich 0,011 Sekunden lagen zwischen dem amtierenden Weltmeister und dem WM-Spitzenreiter. Max Verstappen im Red Bull komplettiert die Top drei.

Norris kann seine gute Form aus den letzten Wochen bestätigen. Für den Briten ist es der dritte Qualifying-Sieg aus den letzten vier Rennen. Ferrari startet auf den Plätzen vier und fünf. Rekordweltmeister Lewis Hamilton landete 0,006 Sekunden vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc.

Formel 1: So können Sie den Großen Preis von Spanien heute live verfolgen

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„Das war eine der besten Runden, die ich jemals in meiner Karriere gefahren bin. Alles hat zusammengepasst“, strahlt Norris nach dem Rennen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff blieb nichts anderes übrig als dem 26-Jährigen zu gratulieren: „Das war nicht zu erwarten, aber Hut ab.“

Ein neuer Kurs mit Überraschungen

Zum ersten Mal findet der Große Preis von Spanien nicht in Barcelona statt, sondern in Madrid. Für die spanischen Fans verlief das Qualifying dagegen bitter. Carlos Sainz und Fernando Alonso starten am Sonntag auf Platz 17 und 18.

Der neue Madring könnte dabei für Überraschungen sorgen. Der 5,4 Kilometer lange Kurs kombiniert schnelle Passagen mit engen Kurven und bietet nur wenige echte Überholmöglichkeiten. Daher sollten die Platzierungen in der Qualifikation einen noch höheren Stellenwert einnehmen.

Der Kurs verspricht Turbulenzen. Zwei von drei Trainingssessions wurden durch Unfälle unterbrochen. Selbst Hamilton leistete sich einen Fahrfehler und krachte in die Streckenbegrenzung. Sein Ferrari war aber rechtzeitig fürs Qualifying bereit.