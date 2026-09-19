Formel 1: Juristischer Gegenwind für Cadillac-Projekt?

Gegen Cadillac-Teilhaber Mark Walter und TWG Global läuft eine Sammelklage. Im Fokus stehen Milliarden aus Versicherungsanlagen.

Dem Cadillac-F1-Projekt droht juristischer Gegenwind: Gegen Teilhaber Mark Walter, seine Holding TWG Global sowie mehrere verbundene Unternehmen ist am 16. September eine beantragte Sammelklage eingereicht worden. Kläger ist der 67-jährige Ira Rosner. Das Verfahren läuft vor einem Bundesgericht im südlichen Bezirk von Florida und richtet sich neben Walter und TWG unter anderem gegen Delaware Life, Group 1001 und Guggenheim Partners.

Rosner wirft den Beklagten vor, Gelder von Inhabern von Rentenversicherungen in erheblichem Umfang in Unternehmen aus Walters Geschäftsnetzwerk gelenkt und die tatsächlichen Verflechtungen verschleiert zu haben.

Laut der Klage sollen zunächst lediglich rund drei Prozent der angelegten Vermögenswerte als Investitionen in verbundene Unternehmen ausgewiesen worden sein. Nach einer Korrektur lag der Anteil demnach bei rund 42 Prozent – ein Volumen von etwa 17 Milliarden US-Dollar. Die Vorwürfe sind bislang nicht gerichtlich festgestellt.

Operatives Geschäft des Rennstalls noch nicht betroffen

Für die Formel 1 ist der Fall deshalb brisant, weil TWG Global eine zentrale Rolle in der Struktur des Cadillac-Teams einnimmt. Die Klage richtet sich allerdings nicht gegen den Rennstall selbst, weshalb der operative Betrieb auf der Strecke damit zunächst nicht betroffen ist. Parallel befassen sich US-Behörden mit den Angaben zu verbundenen Finanzgeschäften der Versicherer.

Ein Sprecher von Group 1001 erklärte zu der Klage: „Kein Gericht hat festgestellt, dass Group 1001 Insurance oder Delaware Life Insurance Company etwas falsch gemacht haben, und wir werden uns mit Nachdruck verteidigen – im Einklang mit unserer langen Tradition, Versicherungsnehmer integer zu betreuen.“

TWG hatte während des Niederlande-GP zudem Spekulationen über einen Verkauf seiner Motorsport-Aktivitäten zurückgewiesen: „TWG erwägt keinen Verkauf des Cadillac-Teams oder irgendeines anderen Teils von TWG Motorsport.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.