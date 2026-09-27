OKTAGON 94 liefert im Frankfurter Deutsche Bank Park eine spektakuläre MMA-Nacht. Während Christian Eckerlin im Hauptkampf eine bittere Niederlage kassiert, begeistert Max Coga im deutschen Duell gegen Christian Jungwirth.

Europas wichtigste MMA-Liga ist zum zweiten Mal ins Frankfurter Fußball-Stadion zurückgekehrt.

Vor knapp 60.000 Zuschauern standen bei OKTAGON 94 in der Nacht von Samstag auf Sonntag zehn Kämpfe auf dem Programm – sieben davon endeten vorzeitig, sechs bereits in der ersten Runde. Und ausgerechnet für Christian Eckerlin endete der große Abend enttäuschend.

OKTAGON 94: Enttäuschung für Eckerlin

Im Mittelpunkt des Interesses stand der Hauptkampf zwischen Eckerlin und David Kozma. Für den Frankfurter Lokalmatador – der im Vorfeld des Events ein mögliches Karriere-Ende angedeutet hatte – endete das Heimspiel bitter.

Kozma brachte Eckerlin früh zu Boden und kontrollierte den Kampf über weite Strecken. Nur zwei Sekunden vor Ende der ersten Runde nutzte der ehemalige OKTAGON-Champion seine Chance: Eckerlin musste im Rear Naked Choke aufgeben.

Coga und Jungwirth mit spektakulärem Highlight

Für eines der Highlights sorgten zuvor Max Coga und Christian Jungwirth. In einem intensiven deutschen Duell setzte sich Coga nach drei Runden einstimmig nach Punkten durch. Laut OKTAGON wurden während des Kampfes insgesamt 330 Schläge abgefeuert.

Auch Fedor Duric überzeugte und gewann gegen den ehemaligen UFC-Kämpfer Marc Diakiese einstimmig nach Punkten. Karlos Vémola feierte bei seinem Comeback einen TKO-Sieg gegen den zuvor ungeschlagenen Frédéric Vosgröne.

Bereits auf der Undercard sorgten die deutschen Kämpfer für zahlreiche Erfolgserlebnisse. Michael Obodozie stoppte Oskar Staszczak nach nur 64 Sekunden. Deniz Ilbay schlug Hugo Vach in Runde eins KO, Jaime Cordero stoppte Robert Pukač ebenfalls im ersten Durchgang und Tamerlan Dulatov zwang Nikola Janković nach 84 Sekunden zur Aufgabe. Raul Lemberanskij blieb mit einem einstimmigen Punktsieg gegen Roman Paulus weiterhin ungeschlagen. Ringlife alias Edmon Avagyan gewann zudem seinen Stand-&-Bang-Kampf gegen Dominic Schober durch TKO in Runde eins.

Die nächste große Stadionnacht steht bereits fest: Am 15. Mai 2027 veranstaltet OKTAGON sein nächstes Stadion-Event in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf FIGHTING.DE